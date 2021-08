Lippstadt verpflichtet zwei neue Verteidiger

Bevor er am Freitag die Saison in der Regionalliga West eröffnet, hat der SV Lippstadt 08 noch einmal zwei Neuzugänge verkündet. Mohamed El-Bouazzati und Sebastian Woitzyk wechseln zu den Lippstädtern.

Der 24-jährige El-Bouazzati kommt von Rot Weiß Ahlen, für den er auf 14 Einsätze in der Regionalliga West kam. 16 Partien in der 3. Liga hatte der Innenverteidiger zuvor für den VfL Osnabrück und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert. Erste internationale Erfahrung konnte er im Anschluss mit Sorja Luhansk in der ersten ukrainischen Liga sammeln.

Woitzyk spielte zuletzt bei Fortuna Düsseldorf II, für die er 21 Spiele in der Regionalliga West absolvierte. Der 23-jährige Rechtsverteidiger wurde in der Jugend des SC Paderborn ausgebildet. "Wir haben beide Spieler ein paar Tage lang im Training gehabt und sind überzeugt, dass sie uns helfen können", sagte Lippstadts Sportdirektor Dirk Brökelmann. "Wir freuen uns daher sehr, dass es geklappt hat, die beiden zu verpflichten. Wir gewinnen in der Defensive enorm an Erfahrung und Flexibilität."

Beim Saisonauftakt am Freitag (18 Uhr) gegen den SC Wiedenbrück sind beide Spieler bereits spielberechtigt.