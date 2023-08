Lippstadt muss weiter auf Punkte warten: "Die ersten 30 Minuten waren ordentlich"

Für den SV Lippstadt 08 geht das Warten auf ein Erfolgserlebnis in der neuen Saison der Regionalliga West weiter. Das 1:4 gegen Rot-Weiß Oberhausen war für das Team von Trainer Felix Bechtold (32) die dritte Niederlage im dritten Spiel.

"Die Partie ist schwer einzuordnen", so Lippstadts Sportlicher Leiter Dirk Brökelmann (50). "Die ersten 30 Minuten waren von uns sehr ordentlich." Ein individueller Fehler des zuvor gut haltenden Christopher Balkenhoff sorgte gegen die ambitionierten Gäste für den Rückstand. "Mit der nächsten Aktion bekommen wir dann schon das 0:2. Für den zweiten Durchgang hatten wir uns viel vorgenommen, kassieren dann aber nach wenigen Sekunden das 0:3. Wir haben uns nach diesem Tiefschlag aber nicht hängen lassen und sind - auch durch die Einwechslungen - gut zurückgekommen. Nach dem Anschlusstreffer gab es sogar noch eine Riesenchance auf das 2:3. Diese Phase gibt uns auch die Kraft und den Glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Denn obwohl der bislang schlechteste Saisonstart in der Regionalliga West zu Buche steht: "Schon beim 1:3 gegen Alemannia Aachen gab es positive Aspekte. Zu unserem Pech hatten wir schon in unserem Auftaktprogramm zwei große Hausnummern als Gegner. Hinzu kommt noch unser großer personeller Umbruch. Daher bleiben wir ruhig und verlieren nicht die Nerven. Im Fußball hat man nie besonders viel Zeit. Bis wir uns nach den vielen Änderungen als Team gefunden haben, dauert es aber eben ein wenig."

Zwei gestandene Regionalliga-Spieler sollen noch kommen

Denn der Sportliche Leiter betont: "Uns hat es schon immer ausgezeichnet, dass wir eine funktionierende Einheit sind. Wir sind nie über die Einzelspieler, sondern über ein starkes Kollektiv gekommen. Man sieht, dass die Jungs von Tag zu Tag mehr zusammenwachsen."

Gut möglich, dass das Aufgebot bis zum Ende der Wechselfrist noch Zuwachs bekommt. "Wir würden noch gerne ein, zwei gestandene Regionalliga-Spieler dazunehmen. Als Verein haben wir allerdings die klare Herangehensweise, dass wir nur das ausgeben, was wir auch haben. Daher hängen Transfers daran, dass wir weitere Gelder akquirieren."

Von dem aktuellen Kader erwartet Brökelmann, dass das Team am Freitag (ab 19:30 Uhr) im Derby bei Aufsteiger FC Gütersloh "von der ersten bis zur letzten Minute spielerisch und kämpferisch alles in die Waagschale wirft. Nur so werden wir gegen einen bereits eingespielten Gegner die Chance haben, etwas Zählbares mitzunehmen."