Lippstadt bleibt gegen Rödinghausen schadlos - Kaan-Marienborn gewinnt in Straelen

In den Nachholpartien des 2. Spieltages gingen der SV Lippstadt und Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn als Sieger hervor. Beide Teams bleiben ungeschlagen.

Mit dem SV Rödinghausen, dem SV Straelen und dem 1. FC Kaan-Marienborn konnten sich gleich drei Mannschaften aus der Regionalliga West für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals qualifizieren. Am Mittwochabend standen deshalb die Nachholspiele an.

Der SV Lippstadt 08 traf auf den SV Rödinghausen. Beide Mannschaften hatten ihre beiden ersten Saisonspiele in der Liga gewonnen. Zunächst sah es danach aus, als könnte der SVR diesen Trend fortsetzen. Die Gäste erwischten den besseren Start und hatten ein Chancenplus zu verzeichnen. Allerdings gingen Wolff (11.) und Safi (16.) zu leichtfertig mit ihren Möglichkeiten um. Anschließend schlug das Pendel immer mehr Richtung der Hausherren aus. Maier verpasste zunächst eine Hereingabe nur um Millimeter (19.) und scheiterte später zudem an Estevao (37.). Halbauer (26.) und Matter (29.) trafen nur Aluminium. Letzterer erzielte in der 40. Minute das überfällige 1:0 für den SVL nach Steckpass von Möller in den Sechzehner.

In Durchgang zwei hatte der SVR wieder die ersten Chancen. Bravo Sanchez scheiterte aber zweimal am überragenden Westphal (55., 62.). Ansonsten verteidigte Lippstadt geschickt und versuchte offensiv selbst, über Konter Nadelstiche zu setzen. Für das 2:0 benötigte es allerdings einen Torwartfehler. Estevao schaffte es nicht, einen Freistoß sicher unter Kontrolle zu bringen. Maier stand goldrichtig und staubte zur Entscheidung ab (78.). In den verbleibenden Minuten hatte die Mannschaft von Carsten Rump Glück, nicht noch Gegentreffer drei zu schlucken, nachdem Estevao in der ein oder anderen Szene abermals wackelte. Mit dem dritten Saisonsieg zieht der SV Lippstadt nach Punkten mit Tabellenführer Münster gleich.

Am Wochenende heißt der Gegner des SVL dann 1. FC Kaan-Marienborn. Der Aufsteiger war am Mittwochabend beim SV Straelen im Einsatz und hielt seine Weste ebenfalls rein. Hammer nach starker Vorarbeit von Schauerte erzielte kurz vor Ende der ersten Hälfte den einzigen Treffer des Abends (44.).