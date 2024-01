Lions vor der wichtigsten Offseason seit 25 Jahren - und warum scheitern Lamar und die Ravens erneut?

Lamar Jackson und die Ravens scheitern erneut in den Play-offs - und müssen sich unangenehme Fragen stellen lassen. Die Lions derweil lassen eine riesige Chance verstreichen und stehen jetzt vor einer wegweisenden Offseason.

FIRST DOWN: Reicht es für Baltimore mit Lamar einfach nicht?

Wir hatten in diesen Play-offs einige Auftritte, die uns in dem Moment viel über das jeweilige Team verraten haben.

Es war offensichtlich, dass die Cowboys gegen Green Bay nicht mit dem Druck umgehen konnten und darunter zusammenbrachen. Bei den Eagles deuteten ebenfalls in der Wildcard-Runde gegen Tampa Bay nicht nur die Tackling-Versuche darauf hin, dass Philly im Kopf doch schon Richtung Urlaub unterwegs war.

Die Chiefs zeigten ihre Abgezocktheit in diesen Play-offs. Die Niners unterstrichen, dass das ein wahnsinnig stabiles Team ist, das unheimlich schwer totzukriegen ist.

Bei den Ravens wird nach dieser enttäuschenden Niederlage im AFC Championship Game gegen Kansas City vielerorts diese These im Raum stehen: Kann Lamar Jackson in den Play-offs gewinnen? Warum reicht es für Baltimore mit Lamar einfach nicht?

Das ist ein nachvollziehbarer erster Schluss, wenn man die vergangene Play-off-Geschichte der Lamar-Jackson-Ära in Baltimore berücksichtigt und dann insbesondere diese bisweilen kopflose zweite Hälfte gegen Kansas City betrachtet. Und ja, es wirkte so, als würden die Nerven bei Baltimores Offense in der zweiten Hälfte flattern, ganz ausdrücklich inklusive Lamar Jackson. Und das war ein krasser Kontrast zu seinem Gegenüber auf der anderen Seite.

Ravens wirkten offensiv nicht bereit für die Chiefs

Die Story dieses Spiels sollte aus Ravens-Sicht aber in ähnlich großem Ausmaß sein, dass Baltimore offensiv kollektiv nicht bereit gewirkt und es sich selbst nahezu unmöglich gemacht hat, dieses Spiel zu gewinnen - trotz einer herausragenden Vorstellung der eigenen Defense.

Vom Game Plan über das Play-Calling, Fehler der Playmaker, Fehler in der Line, Fehler von Lamar. Hier kann man niemanden ausklammern.

Baltimore hatte vier Runs von Running Backs in der ersten Hälfte. Gegen eine Defense, deren ausgemachte Schwachstelle das Run Game ist, die umgekehrt aber eine Elite-Pass-Defense stellt und mit Steve Spagnuolo einen Defensive Coordinator an der Seitenlinie hat, gegen den man auf keinen Fall eindimensional werden will. Und schon gar nicht eindimensional mit dem Pass, denn dann hat er dich genau da, wo er dich haben will.

Baltimore hatte keine Antworten gegen das aggressive Blitzing der Chiefs. Kansas City blitzte Lamar Jackson bei fast der Hälfte seiner Dropbacks, und die Ravens fanden keine verlässlichen Lösungen. Das war besonders enttäuschend, weil es in der vergangenen Woche erst eine ähnliche Phase im Spiel gegen Houston gegeben hatte, in der ersten Hälfte fing die Texans-Defense an, Baltimores Offense mit aggressivem Blitzing vor unerwartete Probleme zu stellen. Damals fanden die Ravens Antworten mit dem Quick Game und kontrollierten die Partie nach der Halbzeitpause komplett. Nichts davon war hier zu sehen. Stattdessen verlagerte sich Baltimore nicht nur zu sehr auf den Pass, sondern ging auch viel zu früh auf Shot Plays, obwohl das Spiel dank der eigenen Defense auch in der zweiten Hälfte weiter eng war.

Und Baltimore hatte die individuellen Fehler: Der Strip Sack in der ersten Hälfte, wo Jackson den Ball zu lange hielt, Ronnie Stanley aber auch deutlich geschlagen wurde. Der Fumble von Zay Flowers in die Endzone. Die beiden 15-Yard-Strafen gegen die Defense beim Field-Goal-Drive der Chiefs vor der Halbzeit. Und natürlich die Interception von Jackson, der in der zweiten Hälfte zu häufig zu viel wollte, statt das Spiel geduldig weiter zu spielen, und der sieben Minuten vor dem Ende versuchte, einen Pass in Triple Coverage zu erzwingen.

Baltimores Prognose ist nicht so schlimm, wie es heute wirkt

So merkwürdig das klingt, und ich bin mir sicher, dass Ravens-Fans das gerade mit Blick auf die Play-off-Niederlagen mit Lamar Jackson in der Vergangenheit nicht hören wollen: Wegen all dieser Dinge ist die Prognose für die Ravens nicht so schlimm, wie es gerade wirkt. Das war ein komplettes Versagen der Offense. Diese Offense wird besser werden. Die größere Aufgabe sehe ich darin, Jackson und die Offense mental an einen Punkt zu bringen, an dem man in diesen Spielen die Ruhe bewahrt - während sie gleichzeitig genügend Antworten an die Hand bekommt.

Denn diese Storyline muss ganz weit oben über diesen AFC-Play-offs stehen: Wenn Josh Allen, und vor allem Jackson mit diesem Ravens-Team, beide zuhause, diese Version der Chiefs nicht schlagen können - wann denn dann? Wann schaffen Jackson, oder Allen, diese beiden ultra-talentierten Quarterbacks, endlich den Run in den Super Bowl?

Ravens-Fans wollen das nicht nur aufgrund des Frusts im Moment nicht hören, sondern auch, weil eben genau dieses Fazit unter mehreren vergangenen Play-off-Niederlagen stand. "Die Offense braucht mehr Antworten, nächstes Mal ist man besser vorbereitet", und so weiter.

Jackson und die Ravens müssen Antworten für die Play-offs finden. Getty Images

In dem Fall ist es aber tatsächlich anders. Denn im Gegensatz zu vergangenen Jahren, als die Grenzen der Greg-Roman-Offense bei all ihrer frühen Rushing-Dominanz doch schon bald sichtbar wurden, gibt es jetzt ernsthaftes Potenzial nach oben. Und überhaupt: Es war das erste Jahr in der Offense von Todd Monken. Ich für meinen Teil war überrascht, dass dieser doch drastische Wechsel von Roman zu Monken, inklusive mehrerer neuer Starting-Receiver und eines gänzlich neuen Passing Games so reibungslos verlief. Hier kann man absolut eine generelle Steigerung im zweiten Jahr erwarten.

Aus jener Receiver-Gruppe war am Sonntag abgesehen von Zay Flowers nicht viel zu holen. Odell Beckham fing immerhin drei Bälle für 22 Yards, Rashod Bateman gelang ein Catch über zwei Yards. Hier kann Baltimore weiter investieren, sich weiter steigern, mehr High-End-Receiver-Qualität rein holen.

Und dann ist da die Lamar-Jackson-Komponente zu alledem. Was ich in der Regular Season gesehen habe, war ein Quarterback, der auf MVP-Level gespielt hat. Ein Pass-First-Quarterback, der am Boden ernsthaften Schaden anrichten, eine Defense aber auch als Passer zerlegen kann, kurzum: Einer der gefährlichsten Playmaker in der NFL.

Jackson: Für einen Elite-Quarterback war das zu wenig

Die zweite Hälfte gegen die Texans bestätigte diesen Eindruck, umso enttäuschender war das, was am Sonntag passierte. Und hier ist Jackson keineswegs freizusprechen, er selbst leistete sich zu viele Fehler, er selbst trug mit vielen fragwürdigen Entscheidungen dazu bei, dass Baltimore in der zweiten Hälfte seine Chance verspielte, diese Partie noch zu drehen.

Gleichzeitig gab es eben doch eine Beobachtung, die dieses Spiel mit den Play-off-Niederlagen der ersten Jackson-Jahre vereint: Den Mangel an Lösungen, um dem Quarterback zu helfen. Wo war das ausgeprägte Quick Game, das wir von dieser Offense im Laufe der Saison häufig gesehen haben? Wo das Run Game, und wenn nötig inklusive Option Run Game, um weniger ausrechenbar zu sein? Wo waren die dynamischen Plays seiner Playmaker?

Und es ist fair, hier anzumerken, dass ein Elite-Quarterback gut genug sein muss, um Schwachstellen zu kompensieren. Und das stimmt generell auch, aber auch Elite-Quarterbacks brauchen mehr Support, als das, was Jackson am Sonntag erhalten hat. Umso mehr gegen eine sehr gute Chiefs-Defense. Und Jackson hat nicht wie ein Elite-Quarterback gespielt, dann kommt so ein Spiel zustande.

Dass das aus Ravens-Sicht frustrierend ist, steht außer Frage. Die Umstände in der AFC - vermeintlich schlagbare Chiefs, angeschlagene Bills und Bengals, junge Texans - wird es vermutlich so bald nicht wieder geben. Das war definitiv eine vertane Chance.

Man kann außerdem nicht erwarten, dass die Defense dieses außergewöhnliche Level konservieren kann. In dem Fall müsste die Offense noch mehr der Last schultern. Im Moment fühlt es sich nicht so an, als wäre die Ravens-Offense davon noch sehr weit entfernt. Ich denke, so viel, wie es den Anschein hat, ist es gar nicht. Und ich denke, dass Baltimore jetzt offensiv tatsächlich ein reales Potenzial hat, um sich weiterzuentwickeln.

Nur muss man das dann auch in den Play-offs auf dem Platz sehen. Angefangen mit Lamar Jackson.

SECOND DOWN: Die Lions an einem kritischen Scheideweg

Normalerweise findet ihr hier den Quarterback-Auftritt der Woche. Gerade am Championship Wochenende, mit den letzten vier Teams, finde ich es spannender, darauf zu schauen, wie diese Teams an diesen Punkt kamen - und wie es jetzt insbesondere für die Verlierer weitergeht.

Die Detroit Lions sind am in meinen Augen kritischsten Scheideweg ihrer Franchise-Geschichte - zumindest in den letzten 25 Jahren - angekommen. Und ich schätze Dan Campbell unheimlich dafür, dass er nach dem Spiel kein Blatt vor den Mund nahm, sondern ganz offen das aussprach, was sicher einige nach dieser Niederlage in San Francisco, nach diesem Kollaps in der zweiten Hälfte, dachten.

Vielleicht war das unser einziger Shot. Ob ich das denke? Nein. Glaube ich das? Nein. Aber ich weiß, wie schwierig es ist, bis an diesen Punkt zu kommen. Und es wird doppelt so schwer sein, nächstes Jahr an diesen Punkt zu kommen. Dan Campbell

"Ich habe es den Jungs gesagt: Vielleicht war das unser einziger Shot. Ob ich das denke? Nein. Glaube ich das? Nein. Aber ich weiß, wie schwierig es ist, bis an diesen Punkt zu kommen. Und es wird doppelt so schwer sein, nächstes Jahr an diesen Punkt zu kommen. Das ist die Realität."

Ich habe vielleicht noch nie nach einem Championship Game vom Head Coach des Verliererteams so offene, ehrliche, und komplett zutreffende Worte gehört wie das, was Campbell in seiner elfminütigen Pressekonferenz am Sonntagabend sagte.

Alles war on point. Dass er in der zweiten Hälfte das Gefühl hatte, die Fourth Downs ausspielen zu müssen, insbesondere das zweite, um wieder die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Dass manchmal Teams diese Dinge erleben müssen, diese Erfahrung machen müssen, um später irgendwann vielleicht auf der anderen Seite eines solchen Spiels zu stehen.

Und auch die Ehrlichkeit, dass er sich nicht erklären könne, warum die Lions in der zweiten Hälfte das Spiel so aus der Hand gegeben haben. Es war, da stimme ich Campbell zu, uncharakteristisch für dieses Lions-Team. Doch jeder kritische Moment lief - mal mehr, mal weniger selbstverschuldet - in der zweiten Halbzeit gegen Detroit.

Lions leisten sich zu viele Fehler

Da war Josh Reynolds, der den Ball bei 4th Down fallen ließ. Der absurde 51-Yards-Catch von Brandon Aiyuk, den Purdy so nie werfen darf, der intercepted werden müsste und stattdessen vom Helm des Cornerbacks abprallte und bei Aiyuk landete. Der Fumble von Jahmyr Gibbs gleich zum Start des nächsten Lions-Drives, als Gibbs offenbar auf die falsche Seite lief. Ein weiterer Reynolds-Drop bei Third Down, der Flea-Flicker-Touchdown, den Jameson Williams sich durch die Hände gehen ließ. Und ein Niners-Team auf der anderen Seite, das sich nicht aufgab und diese Vorlagen nutzte, so lange, bis aus einem 17-Punkte-Rückstand eine 10-Punkte-Führung entstanden war.

Es war ein historischer Kollaps der Lions in der zweiten Hälfte. Und ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ein Coach in diesem Moment so ehrlich und so rational ist, nicht nur all die Emotionen des gerade Erlebten zu verarbeiten, sondern zusätzlich die Situation seines Teams korrekt einzuschätzen. Es ist ein unheimlich wichtiger Moment.

Die Lions hatten auch andere kritische Entscheidungen, die sie treffen mussten und die ihre Franchise seit der Jahrtausendwende geprägt haben. Allen voran einen Quarterback mit dem First-Overall-Pick 2009 und einen Receiver mit dem Second-Overall-Pick zwei Jahre vorher. Matt Stafford und Calvin Johnson waren jahrelang die Stars und die Gesichter dieser Franchise, aber natürlich wissen Lions-Fans zur Genüge, dass auch diese beiden Spieler nicht genug waren, um nachhaltigen Erfolg zu haben.

Drei Mal standen die Lions zwischen 2011 und 2016 in den Play-offs, 2016 war Johnson schon nicht mehr dabei. Für einen Play-off-Sieg oder einen Division-Titel reichte es für jene Lions-Generation nicht.

Das Fundament ist stark in Detroit

Das heutige Team fühlt sich anders an. Zum ersten Mal seit 1993 haben die Lions in dieser Saison die Division gewonnen, zum ersten Mal seit 1957 zwei Play-off-Spiele in einer Saison gewonnen. Und dieses Lions-Team scheint bereit zu sein, zum ersten Mal seit Mitte der 90er Jahre in aufeinanderfolgenden Jahren die Play-offs zu erreichen. Nur damit ihr es mal gehört habt: Die Lions haben seit den frühen 50er Jahren nicht mehr die Division in aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen.

Diese aktuelle Version der Lions fühlt sich an, wie ein Team, das nachhaltiger aufgebaut wurde. Das darauf ausgelegt ist, längerfristig relevant zu sein. Das eine klare Identität hat und gespickt ist mit jungen Spielern, die sich ohne Zweifel auch noch weiterentwickeln können.

Warum also jetzt dieser kritische Scheideweg? Weil diese Vision, diese Idee eines langfristig Jahr für Jahr kompetitiven Lions-Teams, zum ersten Mal in der Dan-Campbell-Ära ernsthaft getestet werden wird.

Bisher war der Rebuild unter Campbell ein Erfolg, wie aus dem Bilderbuch. Im ersten Jahr gewann Detroit zwar nur drei Spiele, war aber bereits ein unangenehmer Gegner. Das Talent und die Idee waren sichtbar. Im zweiten Jahr verdreifachten die Lions dann die Anzahl ihrer Siege und verpassten mit 9-8 denkbar knapp die Play-offs - schafften es aber im letzten Spiel der Regular Season, den Packers die Play-offs zu vermasseln. In dieser, dritten Saison mit Campbell an der Seitenlinie gewann Detroit nochmal drei Spiele mehr als im Jahr davor.

Und diese Verbesserung von Jahr zu Jahr lässt sich auch anhand der Drafts nachverfolgen: Penei Sewell und Amon-Ra St. Brown aus dem ersten Draft wurden schnell essenzielle Säulen dieses Teams. Aus dem Draft kam zudem ein weiterer wichtiger Starter in Alim McNeill. Der zweite Draft dieses Regimes bescherte Detroit unter anderem dann den Top-Pass-Rusher in Aidan Hutchinson, sowie die Big-Play-Waffe Jameson Williams. Im vergangenen Draft hatte Detroit nochmals zusätzliches Draft-Kapital im Zuge des Rebuilds, und nutzte dieses Kapital unter anderem für Brian Branch, Sam LaPorta und Jahmyr Gibbs.

Der erste Dämpfer unter Dan Campbell wird kommen

Der Kern dieses Teams ist nicht zufällig entstanden. Es sind auch keine kurzfristigen Lösungen, die man in der Free Agency geholt hat, um Löcher zu stopfen. Hutchinson, Sewell, St. Brown, LaPorta, McNeill - das sind langfristige Säulen, um die herum man das Team nachhaltig aufbauen kann.

Auf Dan Campbell und die Lions warten jetzt ganz neue Aufgaben. Getty Images

Trotzdem wird die kommende Saison die ersten Dämpfer der Dan-Campbell-Ära bringen. Und das ist keine Schwarzmalerei, vielmehr ist es nach drei Jahren konstanter Steigerung in jeder Hinsicht der normale Gang der Dinge in der NFL. Umso mehr, weil ein schwerwiegender Verlust ansteht: Offensive Coordinator Ben Johnson hätte vermutlich schon in der vergangenen Offseasons einen Head-Coach-Job haben können, entschied sich aber für einen Verbleib in Detroit. Es ist davon auszugehen, dass er die Lions in diesem Jahr verlässt.

Johnson wird nicht umsonst seit über einem Jahr als einer der besten jungen offensiven Play-Caller gehandelt und mit Head-Coach-Jobs in Verbindung gebracht. Ihn zu ersetzen und einen Coordinator zu finden, der ähnlich viel aus Jared Goff - der in der Offseason vermutlich einen neuen, teuren Vertrag erhält - herausholen kann? Eine schwierige Aufgabe.

Vielleicht findet Campbell direkt einen guten Nachfolger. Immerhin hat er sich nach seinem ersten Jahr von Anthony Lynn getrennt und ihn durch Johnson ersetzt und die Grundlage dieses Teams ist stark. Aber sie ist auch noch nicht auf dem Level, das wir bei jährlichen Titelanwärtern erwarten würden. Das ist nachvollziehbar im dritten Jahr eines Rebuilds. Doch aus genau diesem Blickwinkel kam die Kritik am Umgang der Lions mit den beiden Top-20-Picks im vergangenen Draft.

Schaffen die Lions mit Goff den nächsten Schritt?

Jetzt werden unter anderem Josh Reynolds, Jonah Jackson und Graham Glasgow Free Agents. Reynolds ist ein Role Player im Passing Game mit seinem Speed, Jackson und Glasgow sind Starter in der Offensive Line. Defensiv werden unter anderem in der Secondary Chauncey Gardner-Johnson, Kindle Vildor und Emmanuel Moseley - waren kurzfristige Veteran-Übergangslösungen, wobei Moseley fast die ganze Saison verpasste - Free Agent.

Es gilt also, mehrere Starter-Spots neu zu ersetzen. Aber es wird auch spannend sein, zu sehen, wie die Lions den nächsten Schritt machen wollen. Denn darum geht es letztlich hier. Den richtigen Nachfolger für Ben Johnson zu finden, das ist zunächst einmal der Versuch, den Status Quo aufrechtzuerhalten und das für sich wird schwer genug. Aber wie können die Lions ihr eigenes Ceiling weiter pushen, selbst falls sie einen guten neuen Offensive Coordinator finden?

Es wird eine Weile dauern, bis die Lions das nächste Mal zwei Top-18-Picks haben werden, einen darunter in der Top-6. Es könnte eine Weile dauern, bis sie das nächste Mal nur einen einzigen Pick in der Top-18 haben.

Und das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch später im Draft Superstars finden kann, aber aus strategischer Perspektive war insbesondere der Jahmyr-Gibbs-Pick eher auf den kurzfristigen Erfolg ausgelegt, während Jack Campbell die fast gewohnten Rookie-Linebacker-Probleme hatte.

Diese Offseason wird kritisch für die Lions, weil sie zeigen müssen, dass sie nicht nur die Leiter hochklettern können, sondern auch, dass sie gravierende Abgänge kompensieren und oben bleiben können. Dass sie Wege finden, um den Schritt von einem "guten" zu einem "sehr guten" Team hinzulegen.

Insbesondere dann, wenn dieser Schritt mit einem "guten", aber nicht "sehr guten" Quarterback erfolgen soll.

THIRD DOWN: Das Play der Woche: Mahomes’ Shot auf MVS

Es war eine merkwürdige zweite Hälfte zwischen der Chiefs-Offense und der Ravens-Defense. Mahomes war nahezu perfekt im ersten Durchgang: 10 von 10 im ersten Viertel, davon sieben Pässe für First Downs.

Die langen Drives, die für diese Chiefs-Offense gegen eine sehr starke Ravens-Defense zum Problem werden sollten, klappten anfangs alarmierend einfach für Kansas City - weil Mahomes es einfach aussehen ließ.

Mahomes verteilte den Ball genauso präzise wie effizient, er fand den einen Receiver, der gerade Separation kreiert hatte oder er antizipierte, wo der offene Raum entstehen wird. Es war eine herausragende erste Hälfte - und dann schlief die Offense der Chiefs komplett ein.

Kansas City hatte sechs Drives in der zweiten Hälfte, bei den ersten fünf davon gelangen nie über 32, und in Summe 73 Yards Raumgewinn. Macht im Schnitt 14,6 Yards pro Drive, oder auch ein neues First Down pro Drive durchschnittlich.

Allzu viele Spiele gewinnt man damit nicht, wenn sich die eigene Führung zum Start der zweiten Halbzeit auf "nur" zehn Punkte belief, schon gar nicht in den Play-offs. Doch Kansas Citys Defense schnürte Baltimore die Luft ab, und als die Chiefs den Ball 2:34 vor dem Ende zurückbekamen, mit der Aufgabe, eine 7-Punkte-Führung zu verwalten, war die Offense wie auf Knopfdruck noch einmal da.

Bei Dritter-und-Neun kurz vor der 2-Minute-Warning gab es drei Optionen:

1. Ein "sicherer" Run für ein paar Yards, um die Uhr auf zwei Minuten runter laufen zu lassen, den Ball dann weg zu punten und darauf zu setzen, dass die eigene Defense die Partie beenden kann.

2. Ein kurzer Pass, irgendein Crossing-Konzept, mit zumindest einer größeren Chance auf ein neues First Down, um die Partie so mit eigenem Ballbesitz zu beenden.

3. Oder eben das Risiko. Bewusst auf das First Down spielen und in Kauf nehmen, dass eine Incompletion die Uhr anhalten und den Ravens, die keine Timeout mehr hatten, wertvolle Zeit schenken würde.

Alles, was bis dahin in der zweiten Hälfte passiert war, würde nahelegen, dass man hier auf Nummer sicher geht, die Uhr auf zwei Minuten runter ticken lässt und das Spiel in die Hände der eigenen Defense legt.

Die Chiefs machten es anders und das war irgendwo so passend. Kansas City hatte vier Routes bei diesem Play - plus Kelce, der verspätet nach einem Block erst startete -, drei davon gingen über den First-Down-Marker. Alle drei waren Crosser, die von der linken Seite starteten und dann in Mahomes’ Sichtfeld kamen.

Rice hatte die kürzeste Route, Watson war außen, Valdes-Scantling zwischen den beiden. Baltimore antizipierte den Run und stellte sieben Verteidiger in die Box, mit nur einem tiefen Safety zur Absicherung, der aber offensichtlich zur Absicherung Underneath diente - vielleicht gegen Kelce, vielleicht gegen einen Mahomes-Scramble, und sich nicht nach hinten bewegte.

Das gab allen drei Receivern Eins-gegen-Eins-Matchups. Und Valdes-Scantling gegen Slot-Corner Arthur Maulet 20 Yards Downfield war dabei das attraktivste Matchup aus Chiefs-Sicht. MVS kreierte die erhoffte Separation und machte noch ein tolles Play am Catch Point, und die Aggressivität der Chiefs wurde belohnt.

Wenn ich Kansas Citys Auftritt in diesen Play-offs bis dato mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre dieses Wort "abgezockt". Diese Ruhe in kritischen Momenten, das ist etwas, das Kansas City in den Play-offs von der Konkurrenz in der AFC absetzte.

Das, und Patrick Mahomes. Mahomes hatte eine - gemessen an seinem extrem hohen Standard - etwas durchwachsene Regular Season. In den Play-offs erinnerte er alle daran, dass keiner besser ist als er. Mit dieser Line, mit diesem Waffenarsenal, in Buffalo und in Baltimore zu gewinnen, ist, auch wenn die Chiefs-Defense natürlich hier nicht unerwähnt bleiben darf, ein weiterer Baustein für seine Legacy.

FOURTH DOWN: Was nicht untergehen sollte

Sehen wir eine Anpassung des bevorzugten Head-Coach-Suchprofils? Noch vor zwei Jahren war die NFL mit Blick auf Head-Coach-Wünsche spürbar anders gepolt. 2022 wurden Dennis Allen und Todd Bowles jeweils intern befördert, um Sean Payton, beziehungsweise Bruce Arians zu beerben.

Die anderen Posten wurden fast alle von spannenden Offense-Coaches besetzt: Brian Daboll bei den Giants, Kevin O’Connell bei den Vikings, Mike McDaniel in Miami und Doug Pederson bei den Jaguars. Einzig Matt Eberflus in Chicago fiel da aus der Reihe.

Letztes Jahr war Sean Payton der dickste Fisch im Teich, Frank Reich in Carolina und Shane Steichen besetzten zwei weitere der insgesamt nur fünf offenen Positionen.

Vielleicht liegt es daran, dass es in diesem Jahr einfach nicht so viele Kandidaten auf der offensiven Seite des Balls gab - und das in einem Jahr, in dem acht Posten zu besetzen waren. Eine Wiederholung von 2022 scheiterte vielleicht daran, dass abgesehen von Detroits Ben Johnson die meisten interessanten offensiven Play-Caller gerade in ihrem ersten Jahr als Coordinator waren, oder anderweitig für die Teams noch nicht bereit wirkten.

Jim Harbaugh übernimmt die Los Angeles Chargers als neuer Head Coach Getty Images

In jedem Fall ist es auffällig, dass von den bislang sechs besetzten Posten zumindest für mich der Großteil mehr in die CEO-/Manager-/Culture-Builder-Kategorie fällt, als in die "Hotshot Play-Caller"-Kategorie. Jim Harbaugh (Chargers) führt diese Gruppe fraglos an, aber auch Antonio Pierce, den die Raiders vom Interims-Coach zum festen Head Coach machten, sehe ich hier. Jerod Mayo (Patriots) und Raheem Morris (Falcons) ebenfalls.

Ob sich hier ein Trend abzeichnet, werden wir nächstes Jahr überprüfen müssen. Und wenn man mich im Vakuum fragt, würde ich immer noch sagen, dass ich einen offensiven Play-Caller als Head Coach haben will, einfach für die Stabilität, die das mitbringt. Wir werden sehen, wie Teams wie die Bucs, die Lions (mutmaßlich) und vermutlich eher früher als später auch die Texans den Verlust ihres offensiven Play-Callers verkraften. Es wäre längst nicht das erste Mal, dass das der Anfang vom Ende für ein Regime ist.

Auf der anderen Seite ist es nach dem Hype um die jungen offensiven Play-Caller in den letzten Jahren wichtig, zu unterstreichen, dass ein Head Coach viel mehr Aufgaben als das Play-Calling hat. Zu organisieren, zu delegieren, anzuführen, eine Identität aufzubauen und zu prägen - und natürlich auch die Fähigkeit, Abgänge im eigenen Trainerstab zu ersetzen.

Neben den angesprochenen neuen Head Coaches aus diesem Jahr würde ich auch DeMeco Ryans in Houston und Jonathan Gannon in Arizona in diese Gruppe dazuzählen. Und das soll keineswegs heißen, dass das eine besser als das andere ist - schlichtweg nur, dass das Pendel anscheinend wieder ein wenig mittiger ausschlägt. Vielleicht auch, weil Teams sehen, was Dan Campbell in Detroit erreicht hat.

Ein erster Blick auf den Super Bowl. San Francisco gegen Kansas City also in zwei Wochen - mal wieder. Doch die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein, verglichen mit jenem Spiel vor vier Jahren, als die Chiefs ihren ersten Super Bowl mit Patrick Mahomes gewannen. Damals hatte Kansas City diese monströse Offense und die Niners eine Elite-Defense. Dieser Clash prägte das Spiel im Vorfeld, und tatsächlich hatte San Francisco Mahomes, Hill und Co. lange im Griff - bis eben die Chiefs irgendwann explodierten.

Das Matchup in diesem Jahr fühlt sich sehr anders an. Die beste Defense, die in Las Vegas auf dem Platz stehen wird, gehört vermutlich den Chiefs. Dafür kommt Kansas Citys Offense mit deutlich größeren Fragezeichen daher, während die Niners im Vergleich zu ihrer eigenen 2020er Version offensiv einen besseren Quarterback und ein deutlich gefährlicheres Waffenarsenal haben.

San Francisco ist eher in der Lage, einen Rückstand aufzuholen, als in der Garoppolo-Ära. Gleichzeitig wird es nicht viel abgezockter als das, was die Chiefs in diesen Play-offs bisher gezeigt haben. Mit Sicherheit gibt es nicht wenige, die lieber eine andere Paarung gesehen hätten - aber in puncto Matchups, Storylines und potenziellen Drama erwarte ich einen tollen Super Bowl!