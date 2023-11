Lionel Messi steigt in den eSport ein - an der Seite von Agüero

Er hat die Welt des Fußballs erobert - nun ist wohl der eSport an der Reihe: Lionel Messi ist neuer Miteigentümer der Organisation KRÜ Esports. Dort trifft er auf seinen guten Freund und Gründer Sergio Agüero.

Er hat auf dem realen Rasen alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Die Weltmeisterschaft, die Copa America, die Champions League und zahlreiche nationale Meisterschaften sowie Pokalwettbewerbe. Kann Lionel Messi diese Erfolge auch der Virtualität einfahren? Selbst zum Controller greift der frisch gebackene Gewinner des Ballon d'Or auf höchstem Niveau zwar nicht. Dafür ist er nun Miteigentümer der eSport-Organisation KRÜ Esports.

Die Titel müssen also andere holen. Und das nicht mal in FC 24: Für die aktuelle Fußball-Simulation von EA SPORTS besteht derzeit kein Kader. Die größten Triumphe feierte KRÜ Esports bislang in Valorant. 2021 und 2022 gelang jeweils der Einzug in die Champions-Endrunde - quasi die Weltmeisterschaft. 2021 scheiterte das Team dort sogar erst im Halbfinale. Aber auch in League of Legends und Rocket ist die argentinische Organisation aktiv.

Messi: "Okay, lass uns spielen"

Die Verbindung zwischen dem Fußballprofi und KRÜ Esports ist offenkundig: Gründer Sergio Agüero ist nicht nur ehemaliger Nationalmannschaftskollege, sondern auch ein guter Freund Messis. Und ebenjener Agüero verkündete die Botschaft am Dienstagabend auch. Dabei erlaubte er sich einen kleinen Spaß mit den Fans: Das fast dreiminütige Video war dramaturgisch zunächst aufgebaut, als ob er seinen Rückzug von KRÜ Esports mitteilen wolle.

Agüero sagt sogar, er sei "nicht mehr der Eigentümer von KRÜ". Nur um Sekunden später grinsend aufzuklären, dass sie nun "zu zweit" seien. Daraufhin wird auch schon zu Messi geschaltet, der sich das Video seines neuen Geschäftspartners gerade ansieht. "Okay, lass uns spielen", meint der siebenfache FIFA Weltfußballer des Jahres abschließend. Wie und ob Messi in das operative Geschehen bei KRÜ Esports eingebunden wird, ist offen.