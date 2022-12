Lionel der Zweite hat Maradona schon hinter sich gelassen

Argentinien ist bei der WM in Katar nicht nur Lionel Messi, sondern auch Lionel Scaloni. Diego Maradona hatte es einmal anders formuliert.

Es ist meist müßig, Trainern zuzuhören, die ihre eigenen Schützlinge als die Besten bezeichnen, die es gibt. Oder sogar als besten Spieler, den es jemals gab, wie im Falle von Lionel Messi aus dem Munde seines Namensvetters und Nationalcoaches Scaloni. Besser sogar als der Nationalheilige Diego Maradona? Aber mit dem Weltmeistermacher von 1986 hat Scaloni ja eine Vorgeschichte.

Er ist Lionel der Zweite, klar, in Messis Schatten stehen die Argentinier in Katar irgendwie alle. Für Scaloni nichts Ungewöhnliches. Der Karriereweg als Spieler war in Europa zwar mit prominenten Steinen wie Deportivo La Coruna (spanischer Meister 2000), West Ham oder Lazio gepflastert, doch in der ersten Reihe stand er dort eigentlich nie.

Sind wir denn alle verrückt? Diego Maradona über die Ernennung Scalonis zum Nationaltrainer

Seit 2018 hat sich das radikal geändert, unter anderem zum Leidwesen des inzwischen verstorbenen Maradona. Die Kritik prasselte von allen Seiten auf Scaloni - bis dato nur Assistent - ein, der völlig unfähig und gar kein richtiger Trainer sei, wie damals zu vernehmen war. "Scaloni kann nicht einmal den Verkehr leiten, wie können wir ihm da denn die argentinische Nationalmannschaft übergeben", stänkerte Maradona - "sind wir denn alle verrückt?"

Verrückt zu sein, das muss sich Scaloni nicht vorwerfen lassen. Vielmehr ist es seine kontrollierte Art, die ihn Erfolg haben und Kritiker inzwischen zu Fans werden lässt. Argentiniens U-20-Nationalmannschaft, die er trainierte, als er im August 2018 zunächst interimsweise auch die A-Auswahl übernahm, führte er eine Woche später erst noch zu einem kleinen internationalen Titel. Alles zu seiner Zeit.

Der jüngste Weltmeister-Trainer seit Menotti?

Erfolg mit den Junioren, Erfolg - die umjubelte Copa America im Vorjahr - mit den Großen. Wie einst Cesar Luis Menotti, Argentiniens erster Weltmeistertrainer. Seit "El Flaco" wäre der 44-jährige Scaloni nun der jüngste dieser Art, geboren nur ein paar Wochen vor Menottis Triumph 1978. In Rosario, wo auch Messi herkommt. Diese Verbindung passt besser als die zu Maradona.

"Wir kommen uns auf dem Platz nie verloren vor, wissen immer, was zu tun ist", lobt Lionel der Erste den Beitrag von Lionel dem Zweiten. Das gilt für Auftritte in unterschiedlichen Formationen, und zwar ohne erkennbaren Qualitätsverlust. Ob mit Dreierkette, Viererkette, mit einem Dreier- oder Vierermittelfeld. So flexibel wie der ehemalige Spieler Scaloni als rechter Außenverteidiger, Flügelverteidiger und Mittelfeldspieler war, so flexibel und in ihrer Balance unerschütterlich scheint auch seine Albiceleste zu sein.

Im WM-Achtelfinale 2006 gegen Mexiko (2:1 nach Verlängerung) hatte Scaloni (sieben Länderspiele) noch gemeinsam mit Messi auf dem Platz gestanden - Maradona hatte von den Rängen aus zugesehen. Wenn die als Nationaltrainer erfolglose Ikone auch im WM-Finale gegen Frankreich am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) den beiden Lionels von irgendwo zuschauen kann, wird sie sich spätestens dann verwundert die Augen reiben.