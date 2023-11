Linz-Trainer kritisiert Klopp: "Langsam wird er mir unsympathisch"

Der Linzer ASK ist in der Europa League nicht mehr punktlos. Nach dem 3:0 gegen Saint-Gilles ärgerte sich Trainer Thomas Sageder trotzdem - über Jürgen Klopp.

Mit einer schwachen Leistung beim FC Toulouse hat der FC Liverpool am Donnerstagabend den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde der Europa League verspielt. Und Jürgen Klopp war danach nicht der einzige Trainer, der sich darüber ärgerte.

Mit dem 3:2-Coup gegen einen neuen heißesten Titelanwärter im diesjährigen Wettbewerb eroberte Toulouse (7 Punkte) nicht nur den zweiten Platz hinter Liverpool (9) in der Gruppe E, sondern verschlechterte gleichzeitig die Ausgangslage für Union Saint-Gilloise (4) und den Linzer ASK (3). Letzterer hatte per 3:0-Heimsieg gegen Saint-Gilles die ersten Punkte eingefahren, wäre damit aber nur zu gerne bis auf einen Zähler an den zweiten Platz herangerückt.

"Und bei uns kritisiert er den Platzwart"

Allen voran missfiel LASK-Trainer Thomas Sageder, dass Klopp in Toulouse eine bessere B-Elf auf den Rasen geschickt hatte. "Was soll ich sagen? Er wird mir langsam unsympathisch, jetzt stellt er da eine Truppe auf und bei uns kritisiert er den Platzwart", sagte der 40-jährige Österreicher, der einst beim VfL Wolfsburg zu Oliver Glasners Trainerteam gehört hatte, am Donnerstag bei "Sky Sport Austria".

Mit der Platzwart-Anspielung bezog er sich auf die Linzer 1:3-Heimniederlage gegen Liverpool zum Auftakt der Gruppenphase, nach der Klopp den Rasen in der Raiffeisen-Arena als "richtig schlecht" bezeichnet und erklärt hatte: "Der Gegner hat darunter viel weniger gelitten als wir, was einigermaßen normal ist, weil wir den Ball öfter hatten."

Allerdings hatte Klopp auch in Linz kaum eine erfahrenere Startelf ins Rennen geschickt, die der LASK aber deutlich weniger zu ärgern wusste als nun Toulouse. Überhaupt ist Klopp in dieser Saison in seiner Personalauswahl insofern ausrechenbar, als er in allen Pokal-Wettbewerben regelmäßig Topspieler schont, wobei er in Toulouse zur Pause in Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold und Dominik Szoboszlai sogar drei von ihnen einwechselte.

Sageder will aus seinem Ärger Energie für das Aufeinandertreffen in Anfield am 30. November ziehen: "Wir haben die Möglichkeit, dass wir dort zeigen, was wir davon halten." Gut möglich, dass er schon im Vorfeld von Klopp hört, was dieser von Sageders Aussagen hält.