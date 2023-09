Linz, Saint-Gilloise, Toulouse? Klopp: "Ja, das ist eine Herausforderung"

Nach einer durchwachsenen letzten Saison geht der FC Liverpool international nur auf kleinerer Bühne zu Werke. Trainer Jürgen Klopp macht das aber nichts aus, er sieht das vielmehr als Chance für eine neue Liebe.

Der Premier-League-Saisonstart ist mehr als gelungen, mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen befindet sich der FC Liverpool in der englischen Spitzengruppe nur knapp hinter Meister und Tabellenführer Manchester City. Den amtierenden Champions-League-Sieger und Dauerrivalen wollen die Reds in dieser Spielzeit auch wieder herausfordern, was Trainer Jürgen Klopp erst am Dienstag klargestellt hat: "Wir bauen hier gerade an Liverpool 2.0. Wir wollen noch mal richtig angreifen."

Das geht im Bezug auf das von Pep Guardiola angeleitete ManCity in dieser Saison aber nur in den nationalen Wettbewerben wie eben der Meisterschaft. In der Königsklasse müssen die Skyblues die Reds nicht fürchten. Denn: Nach durchwachsenen Phasen 2022/23 sind die Liverpooler trotz spätem Angriff am Ende nur auf Rang 5 ins Ziel gelaufen - und müssen nun in der Europa League antreten.

Klopp "würde sehr gern wieder ins Endspiel kommen"

Anstelle von möglichen Gegner wie Real Madrid, Barcelona, den Mailänder Klubs, Serie-A-Meister Napoli oder dem FC Bayern warten auf den Champions-League-Sieger von 2019 (2:0 gegen Tottenham) in der EL-Gruppenphase die Kontrahenten Linzer ASK, Union Saint-Gilloise und der FC Toulouse. Und zugleich die Erfahrung, erstmals überhaupt seit 2015/16 wieder in diesem Wettbewerb an den Start zu gehen. Damals war es bis ins Finale gegen Dauersieger FC Sevilla (1:3) gegangen - in Klopps erster Saison im Amt an der Anfield Road.

Ähnliches ist auch dieses Mal das Ziel. Denn einerseits gilt Liverpool mit dem qualitativ hochwertigen Kader um Stars wie Mohamed Salah oder Virgil van Dijk als einer der Favoriten auf den Titel - andererseits sollen eben jene Topspieler hier auch zum Einsatz kommen. Denn abschenken oder die Europa League aufgrund intensiver Premier-League-Phasen als Experimentierfeld für Ersatzkräfte oder gar Nachwuchsspieler zu nutzen, das kommt für Klopp nicht infrage. Das hat der Reds-Coach bereits am Dienstag klargestellt: "Wir werden den Bewerb und die Gegner auf die richtige Art und Weise respektieren. Und ich würde sehr gern wieder ins Endspiel kommen. Wenn wir keine Verletzungskrise haben, sollten wir genug Spieler haben, um donnerstags und sonntags ein Top-Team aufzustellen."

"Es geht nur darum, dass du dich komplett darauf einlässt"

In einem Interview mit RTL/ntv baute Klopp diesen Gedanken nun vor dem ersten Auftritt - dem Gastspiel in Österreicher beim Linzer ASK (Donnerstag, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) - aus. "Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir uns in den Wettbewerb verlieben", formulierte der Liverpooler Trainer dabei und ergänzte: "Es ist wirklich wichtig, dass wir total darin aufgehen. Wir müssen diese eine Mannschaft sein, gegen die niemand spielen möchte."

Die ersten EL-Gegner, die rein vom Namen her nicht den Glanz von Real Madrid oder Bayern München versprühen, werden dabei vollkommen ernst genommen. Klopp: "Ja, es ist eine Herausforderung. Ich habe noch nie gegen Linz gespielt, ich habe noch nie gegen Saint-Gilloise gespielt, ich habe noch nie gegen Toulouse gespielt. Das stimmt alles. Das sind alles tolle Vereine, die haben alle ihre Berechtigung in diesem Wettbewerb und ich habe da einfach Lust drauf."

Dass der FC Liverpool als einer der Favoriten auf den Titel gilt, interessiert ihn dabei nicht. "Es geht nur darum, dass du dich komplett darauf einlässt - das werden wir tun. Und wenn wir das nicht tun im ersten Spiel, bekommen wir auf die Mütze", sagte der frühere Dortmunder und Mainzer.