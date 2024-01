Linus Straßer, das deutsche Slalom-Ass

In engen Kurven auf Skiern die Piste runterrasen, beherrscht Linus Straßer richtig gut. Das hat der Deutsche jetzt gleich zweimal hintereinander auf berühmten Slalomstrecken bewiesen

Am Wochenende gewann der 31-Jährige erst in Kitzbühel und am Mittwochabend dann auch in Schladming, beide Orte liegen in Österreich. Beim Slalom ist die Strecke mit einzelnen Stangen markiert. Ständig wird beim Fahren schnell die Richtung gewechselt.

"Besser geht es nicht", freute sich Linus Straßer nach dem Sieg. Denn er ist der erste deutsche Skifahrer, der diese beiden Rennen nacheinander gewinnen konnte.

So soll es in der Saison auch für ihn weitergehen. Ein Betreuer der deutschen Skifahrer meinte jedenfalls: "Die zwei Siege zeigen, dass Linus jetzt in der absoluten Weltspitze angekommen ist."