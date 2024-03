Linkshänderin verlässt SG BBM Bietigheim

Vierter Abgang bei der SG BBM Bietigheim, der dritte im Rückraum - Klara Birtic wird den Doublesieger im Sommer den Rücken kehren. Die Kroatin wird die Handball Bundesliga Frauen verlassen.

Der Abgang von Birtic kommt nicht überraschend, schließlich hatte die SG BBM Bietigheim, die ab dem Sommer unter dem Namen HB Ludwigsburg firmiert, schon die deutsche Nationalspielerin Viola Leuchter als Neuzugang im rechten Rückraum präsentiert.

Weitere Abgänge sind die brasilianische Torhüterin Gabriela Moreschi sowie die niederländischen Rückraumspielerinnen Inger Smits (beide CSM Bukarest) und Kelly Dulfer (Györi Audi ETO).

Als Neuzugänge hat man neben Leuchter mit Guro Nestaker (Storhamar HE) und Johanna Bundsen (IK Sävehof) gleich zwei neue Torhüterinnen unter Vertrag genommen, im zentralen Rückraum verstärkt Mareike Thomaier (Bayer Leverkusen) das Team von Jakob Vestergaard.

Birtic vor Rückkehr nach Kroatien

Birtic hat in ihrem Heimatland beim Spitzenklub Podravka Vegeta Koprivnica einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. "Ich bin froh nach Kroatien zurückzukehren", wird Birtic in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen von Management, Trainern und Teamkollegen zu rechtfertigen."

Birtic wuchs in Stari Perkovci in der Nähe von Djakovo auf und machte in der Großstadt ihre ersten Schritte im Handball. Ihr Erstligadebüt gab sie 2018 beim ZRK Split, wo sie auch den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte.

Vor dem Wechsel nach Bietigheim im vergangenen Sommer war sie auch eine Spielzeit für den Spitzenklub RK Lokomotiva Zagreb aktiv. Für Kroatien absolvierte sie die Handball-WM im vergangenen Jahr.