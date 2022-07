Linksfuß in der Innenverteidigung: Bremer SV angelt sich Burke

Der Bremer SV hat Innenverteidiger Dylan Burke verpflichtet. Der 25-Jährige mit irischen Wurzeln spielte in der vergangenen Saison für den Heider SV.

Dylan Burke schließt sich dem Bremer SV an. Der 25-Jährige absolvierte in der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Nord für den Heider SV 18 Punktspiele und erzielte ein Tor.

"Es ist toll, dass das mit dem Wechsel von Dylan geklappt hat. Mit ihm haben wir einen weiteren Baustein zu unserem Team hinzugefügt", wird Bremens Sportlicher Leiter Ralf Voigt auf der Vereinswebsite zitiert. "Er bringt viel Erfahrung aus seiner Zeit in den USA, Irland und zuletzt beim Heider SV mit. Für uns kann er mit seiner Erfahrung und als Linksfuß in der Innenverteidigung ein wichtiger Faktor werden."

"Der Verein besitzt großes Potenzial"

"Ich hab mich für den Bremer SV entschieden, weil ich glaube, dass der Verein großes Potenzial besitzt", sagt Burke. "Wir wollen uns in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord beweisen. Ich freue mich, dass die Saison bald losgeht und ich jetzt in Bremen bin."

Der Regionalliga-Aufsteiger Bremer SV startet am 31. Juli in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den FC Schalke 04 in die Saison, das erste Punktspiel steigt am 6. August beim SC Weiche Flensburg.