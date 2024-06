Linksaußen wechselt vom Drittliga-Absteiger in Spaniens 1. Liga

Der TV Homburg hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga einige Spieler verabschiedet. Einer der Abgänge hat nun einen neuen Klub in Spanien gefunden.

Der amerikanische Nationalspieler Nikolas Zarikos wechselt nach Spanien. TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Nach einer Saison beim TV Homburg ist das Kapitel von Nikolas Zarikos in Deutschland bereits wieder beendet. Der Linksaußen, der zuvor unter anderem für die Jugendmannschaft des VfL Lübeck-Schwartau und in Griechenland für den Spitzenklub AEK Athen gespielt hat, wechselt in diesem Sommer nach Spanien.

Der Linksaußen, der mit der amerikanischen Handball-Nationalmannschaft an der Handball-WM 2023 teilgenommen hatte, schließt sich dort dem Tabellenzehnten der vergangenen Saison TM Benidorm an. Das bestätigte der spanische Klub auf seiner Webseite.

"Er zeichnet sich durch sein physisches Potenzial aus und kann trotz seines Statur als Flügelspieler auch in der Defensive eingesetzt werden", so Benidorm in einer offiziellen Meldung über den 25-Jährigen. Nach Vereinsangaben hat Zarikos einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.