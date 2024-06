Linksaußen von Kolstad wechselt in die zweite Liga

Kolstad trennt sich in diesem Sommer von einem ihrer jungen Linksaußen. Der langjährige Spieler des norwegischen Meisters wechselt in die zweite Liga.

Sander Rønning verlässt Kolstad in diesem Sommer. picture alliance / PIXSELL

Sander Rønning trug in den vergangenen sechs Spielzeiten das Trikot von Kolstad Handball. Jetzt steht in diesem Sommer der Abschied des 22-Jährigen, der in der vergangenen Champions-League-Saison zwei Tore erzielte, an.

Wie der norwegische Meister auf seiner Webseite bekannt gab, wurde der Vertrag mit Rønning nicht verlängert. Der Linksaußen wechselt zur kommenden Saison innerhalb von Norwegen zum Zweitligisten Sandefjord.

Fehlende Einsatzzeiten als Wechselgrund

"Beide Parteien hielten diese Entscheidung [Anm. d. Red.: für den Abschied] für richtig", erklärt Sander Rønning, der betont, dass sich der Verein und Spieler einig über den Abschied gewesen seien.

Der ausschlaggebende Punkt für den Wechsel von dem jungen norwegischen Spieler sei die fehlenden Einsatzzeiten gewesen. Rønnings Positionskollege Adrian Aalberg hatte in dieser Saison öfters den Vorzug erhalten. "Man trainiert jeden Tag und wenn man den nächsten Schritt machen will, muss man auch Spiele absolvieren", so der 22-Jährige.

Rønnings neuer Klub, Sandefjord hatte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die erste Liga in Norwegen nach einer Niederlage im dritten und entscheidenden Spiel der Aufstiegs-Play-Offs knapp verpasst.

Der Wechsel vom Meister und Champions-League-Sieger zum Aufstiegskandidaten in der zweiten Liga soll jedoch zu keinem Karriereknick werden. "Es wird ein Schritt zurück sein, aber ich darf viel spielen - und hoffentlich kann ich dazu beitragen, dass wir aufsteigen, damit es eine Saison in der 1. Liga bleibt", so der Linksaußen.