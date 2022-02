Links? Rechts? Löwen triumphiert im Nervenkrimi

Eduard Löwen kennt Stuttgarts Torwart Florian Müller "schon seit der Jugend". Der Bochumer Elfmeterschütze vermutete, dass Müller vermutet, in welche Ecke Löwen beim Elfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit wohl schießen würde: in die vom Schützen aus gesehen linke. Falsch vermutet.

Eduard Löwen schießt ins rechte Eck. imago images/Sportfoto Rudel