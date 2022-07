Linke Probleme: Kaltstart für Jannes Horn

Der Ernstfall kommt wohl früher als gedacht: Linksverteidiger Jannes Horn, am Montag in Bochum vorgestellt, wird bereits am Samstag im Pokalspiel bei Viktoria Berlin auflaufen. Es dürfte nicht die einzige VfL-Premiere werden.

Platzhirsch Danilo Soares fällt wegen Hüft-Beschwerden auf unbestimmte Zeit aus, nun muss auch der eigentlich als Vertreter links in der Viererkette eingeplante Kostas Stafylidis wegen Muskel-Beschwerden passen. Es sieht also so aus, als würde der vor drei Tagen erst verpflichtete Jannes Horn am Samstag schon sein erstes Spiel im Bochumer Trikot erleben.

Alternativ, merkte Cheftrainer Thomas Reis an, könnte natürlich auch Cristian Gamboa auf die linke Seite wechseln, doch der Mann aus Costa Rica ist rechts fest eingeplant. Rechts ist auch das Revier von Saidy Janko, Horn immerhin kennt die Position auf der linken Seite. Auch wenn er, so Reis, "natürlich noch nicht bei 100 Prozent ist", sieht es so aus, als wäre der frühere Wolfsburger und Kölner am Samstag bereits erste Wahl. "In diesem Fall", so Reis, "müssten wir hinten nicht zu viel Unordnung stiften."

Ein weiterer Sommer-Einkauf vor dem Pflichtspiel-Debüt

Überdies würde Horn natürlich im Treffen mit dem Drittliga-Absteiger wichtige Spielpraxis sammeln. Dabei ist der aktuelle Gegner ein nahezu unbeschriebenes Blatt für die Bochumer. "Es war nicht so ganz einfach mit dem Videomaterial", räumt Reis ein, "wir wissen allerdings natürlich, dass die Mannschaft komplett neu aufgestellt wurde mit sehr vielen sehr jungen Leuten."

Denen soll sich unter anderem Sommer-Einkauf Ivan Ordets entgegenstellen, der körperlich, so Reis, einen "sehr guten Eindruck" hinterlässt. Seit sieben Monaten hat der ukrainische Innenverteidiger, zuletzt bei Dynamo Moskau unter Vertrag, ja kein Pflichtspiel absolviert. Am vorigen Samstag bei der Generalprobe gegen Antalyaspor (6:2) aber stand er in der Startelf, hielt 45 Minuten durch und erzielte sogar sein erstes Tor für den VfL Bochum. "Es sieht ganz so aus", so Reis, "dass Igor am Samstag auflaufen kann."

Goralski macht Fortschritte

Davon ist Jacek Goralski noch ein gutes Stück entfernt, doch auch von dem polnischen Nationalspieler gibt es gute Nachrichten. Der kampfstarke Sechser war ja erst spät ins Training eingestiegen, verpasste dann das Trainingslager wegen einer Augen-Operation. Und nun? "Er macht sehr gute Fortschritte", berichtet Reis, "zeitnah wird er auch wieder beginnen, mit dem Ball zu arbeiten."

Beim Bundesligastart am übernächsten Samstag gegen den FSV Mainz spielt Goralski natürlich noch keine Rolle. Dennoch: "Bei ihm", so Reis, "sieht es derzeit sehr gut aus."