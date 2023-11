"Linie überschritten": Pochettino entschuldigt sich auch bei Guardiola

Nach dem atemberaubenden 4:4 zwischen Chelsea und Manchester City war Mauricio Pochettino derart wütend, dass er sich zu einer Entschuldigung gezwungen sah - auch bei Pep Guardiola.

Pep Guardiola wartete geduldig auf seinen Trainerkollegen, doch als dieser nicht kam, ging er in die Kabine. Ja, Mauricio Pochettino war unmittelbar nach Chelseas 4:4 gegen Manchester City derart aufgebracht, dass er sogar den Handshake mit dem Katalanen vergaß. Was war nur passiert?

Gerade hatte Schiedsrichter Anthony Taylor eines der besten Spiele der bisherigen Premier-League-Saison - und gewiss das beste der Blues unter Pochettino - abgepfiffen. Nach Pochettinos Geschmack allerdings war seiner Mannschaft damit ein letzter vielversprechender Angriff verwehrt worden, und so stampfte der Argentinier erst einmal wutentbrannt und wild gestikulierend auf Taylor zu, nur notdürftig gebremst von seinem Trainerteam. Das Einzige, was Pochettino damit erreichte: Er sah Gelb.

Ein solches Verhalten wirft kein gutes Licht auf mich und den Fußball. Mauricio Pochettino über sich selbst

"Ich muss mich bei Anthony, den Schiedsrichtern und dem Vierten Offiziellen entschuldigen", sagte der Chelsea-Coach später, als er sich beruhigt hatte. "Ich hatte in dem Moment das Gefühl, dass Raheem (Sterling, Anm. d. Red.) vielleicht durchstarten und das fünfte Tor schießen könnte. Die Gelbe Karte habe ich verdient, weil ich eine Linie überschritten habe. Ein solches Verhalten wirft kein gutes Licht auf mich und den Fußball."

Und weil er ihn "in dem Moment nicht gesehen habe", entschuldigte sich Pochettino auch gleich bei Guardiola, der das wohlwollend registrierte: "Kein Problem, ich möchte nicht ein Wort darüber sprechen. Das sind Emotionen, das passiert mir auch manchmal. Alles in Ordnung."

Guardiola findet Ergebnis "fair" - Pochettino freut sich über "Werkzeuge"

Und auch mit den zwei verlorenen Punkten im Titelrennen konnte Guardiola leben, zumal ManCity weiterhin Tabellenführer ist. "Ich weiß, wie gut sie sind", sagte er über Chelsea, das in der Nachspielzeit just durch das einstige ManCity-Toptalent Cole Palmer per Elfmeter ausgeglichen hatte. "Für uns war das ein guter Test. Wir haben einen Punkt mitgenommen, das ist ein faires Ergebnis."

Die Blues bleiben als Tabellenzehnter zwar weit entfernt von den Champions-League-Rängen, demonstrierten aber am Sonntag endlich mal, wozu dieser teure und junge Kader fähig sein kann. "Wir haben gezeigt, dass auch wir Werkzeuge haben, um gegen eine Mannschaft wie City zu dominieren und zu Chancen zu kommen", freute sich Pochettino. "Wir sind in der Tabelle zwar weiterhin weit entfernt. Aber eine solche Leistung können wir für die Zukunft sehr gut nutzen."