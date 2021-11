Lindströms und Hauges Koproduktion lässt den Hexenkessel verstummen

Hinter Jesper Lindström und Jens Petter Hauge liegen keine einfachen Wochen. Am 8. Spieltag zeigten die beiden Neuzugänge gegen Hertha BSC (1:2) eine indiskutable Leistung - und sahen sich deutlicher medialer Kritik ausgesetzt. Die Koproduktion zum 2:1-Siegtreffer in Piräus könnte ihnen nun neues Selbstvertrauen verleihen.

Aus Piräus berichtet Julian Franzke

Die Nachspielzeit lief bereits, als sich die spektakulärste und schönste Szene der gesamten 90 Minuten abspielte. Es war ein Ausdruck der puren Willenskraft, als Evan Ndicka Olympiakos-Verteidiger Kenny Lala den Ball klaute, losspurtete und auch weiterrannte, nachdem er seinen linken Schuh verloren hatte. Mit seinem schwächeren rechten Fuß spielte er einen perfekt getimten Pass auf den durchstartenden Lindström, der den in der Mitte einlaufenden Torschützen Hauge bediente. "Das freut mich für Jesper und Jens Petter, die keine ganz so einfache Phase hatten", betont Trainer Oliver Glasner und verrät: "Zwei, drei Minuten vorher sagte ich ihnen bei einer Unterbrechung: Jungs, ihr bekommt noch eure Chance. Sie investieren sehr viel für die Mannschaft, und dann wirst du auch dafür belohnt."

Lindström hatte bereits in Antwerpen in der 90. Minute den Elfmeter zum 1:0 herausgeholt; die beiden Assists bescherten der Eintracht vier Punkte in der Europa League - und damit das frühzeitige Überwintern in diesem Wettbewerb. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Antwerpen könnten die Hessen den Gruppensieg klarmachen, wodurch sie die Zwischenrunde überspringen und direkt ins Achtelfinale einziehen würden.

"Wir sind sehr froh, dass wir hier gegen eine richtig gute Mannschaft im Hexenkessel gewonnen und unser erstes Ziel - in der Europa League zu überwintern - so früh erreicht haben", sagt Glasner, dem die Erleichterung deutlich anzusehen war. "Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Olympiakos hat in dieser Saison zwei Spiele verloren, zweimal gegen uns. Wir haben alle Kräfte mobilisiert", resümiert der Coach. Das muss nun auch am Sonntag beim Tabellenschlusslicht in Fürth gelingen, um mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen. Siegtorschütze Hauge fordert: "Wir müssen das Selbstvertrauen mitnehmen, eine gute Performance zeigen und drei Punkte mitnehmen."