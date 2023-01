Lindström: "Wenn ich alle Gerüchte lesen müsste, könnte ich nicht Fußball spielen"

Jesper Lindström hat sich seit seiner Verpflichtung vor eineinhalb Jahren fantastisch entwickelt. Er fühlt sich nicht nur bei der Eintracht, sondern auch in der Stadt Frankfurt pudelwohl. Nur eines vermisst er aus seiner Heimat Dänemark.

Aus Frankfurts Trainingslager in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) berichtet Julian Franzke

Dänischer Meister mit Bröndby, Europa-League-Sieger mit der Eintracht, Teilnahme an einer Weltmeisterschaft - mit gerade einmal 22 Jahren hat Lindström bereits mehr erlebt und erreicht als die meisten anderen Profi-Fußballer in ihrer gesamten Laufbahn. Doch der Erfolg vernebelt ihm nicht den Kopf, ganz im Gegenteil, Lindström wirkt hungrig wie ein Löwe.

"Ich tue alles für die Mannschaft, um Geschichte zu schreiben", betont er gleich zu Beginn des Gesprächs am Trainingsplatz in Dubai und erläutert, was er damit meint: "Es wäre wunderbar, wenn wir zwei Spielzeiten in Folge in der Champions League spielen könnten. Wir haben schon in der vergangenen Saison Geschichte geschrieben, indem wir die Europa League gewonnen haben. Jetzt haben wir mit dem Weiterkommen in der Champions League wieder Geschichte geschrieben."

So kann es in den Augen des pfeilschnellen Offensivspielers gerne weitergehen. "Wir sind auf dem richtigen Weg und haben gezeigt, dass wir jede Mannschaft schlagen können", bekräftigt Lindström, "Frankfurt will nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft ein Top-Team sein, das sich jede Saison mit den Top-Klubs misst."

Nun glänzt Lindström auch als Vollstrecker

An den Erfolgen hat er selbst keinen geringen Anteil. Fehlte ihm in der vergangenen Saison zuweilen noch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, glänzt er inzwischen auch als Vollstrecker. Wettbewerbsübergreifend gelangen dem dänischen Nationalspieler bereits acht Treffer und zwei Assists.

Zu verdanken hat er das nicht nur seiner professionellen Einstellung und seinem Talent, auch ein Mentaltrainer aus seiner Heimat spielt bei seiner Entwicklung eine Rolle. "Ich arbeite seit fast vier Jahren mit ihm zusammen. Er hilft mir viel und bringt mir zum Beispiel bei, wie ich im Moment des Torabschlusses ruhig bleibe. Oder wie ich Meditation nutzen kann, um generell ruhiger zu sein, wenn ich spiele", erklärt Lindström.

"Der größte Schritt ist, dass ich mehr Tore schieße"

Außerdem besprechen sie seine persönlichen Ziele in jedem einzelnen Spiel. Die auch daraus resultierende Entwicklung kann sich sehen lassen, Lindström resümiert: "Der größte Schritt ist, dass ich mehr Tore schieße und wichtiger für das Team geworden bin. Als ich zur Eintracht kam, waren meine Leistungen okay, aber bei der letzten Aktion fehlte oft etwas. Jetzt läuft es besser und besser. Nicht nur bei mir, auch bei der Mannschaft, da wir uns gegenseitig besser kennen."

"Nur ein paar Strände fehlen hier"

Privat ist Lindström in Frankfurt ebenfalls glücklich, mehrmals spricht er davon, sich wie zu Hause zu fühlen. "Nur ein paar Strände fehlen hier. In Dänemark haben wir überall Strände und gehen gerne schwimmen. Aber alles andere ist in Frankfurt top: die Leute, die Shops, die Restaurants. Außerdem kann ich als Familienmensch in eineinhalb Stunden nach Hause fliegen, das ist ein großer Faktor", erklärt Lindström.

"Ich will loyal sein"

Wie lange er noch bei der Eintracht spielen wird, vermag er allerdings nicht zu prognostizieren. "Ich kann nicht sagen, ob ich im Sommer gehe, nächstes Jahr oder in zehn Jahren. Aber ich will loyal sein, ich bleibe gerne in Frankfurt und genieße es hier", betont der Shootingstar. Auch seine Freundin fühle sich in der Stadt überaus wohl.

Die vielen Wechselgerüchte um seine Person lassen ihn kalt: "Jeden Tag gibt es neue Gerüchte. Wenn ich die alle lesen müsste, könnte ich nicht Fußball spielen." Seinem Berater habe er gesagt, sich voll auf die Eintracht konzentrieren zu wollen. "Wir haben ein fantastisches Team und einen Top-Spirit, jeder will Geschichte schreiben", schwärmt Lindström. Er selbst lebt Teamgeist vor, wenn er sagt: "In den Überschriften tauchen immer Kolo, Mario, Daichi und ich auf, weil wir die Tore machen. Aber das schaffen wir als Team, jeder kämpft für die Mannschaft und die Fans."

"Kolo macht mich besser"

Trotzdem können einzelne Spieler einen großen Unterschied machen. Dass der im 3-4-2-1 meist rechts im offensiven Halbraum eingesetzte Lindström in dieser Saison noch stärker geworden ist, hängt auch mit der Verpflichtung von Vize-Weltmeister Randal Kolo Muani zusammen. "Kolo ist schnell und stark, ein Top-Spieler. In der vergangenen Saison war ich derjenige, der immer in die Tiefe gehen musste, weil Rafa und Daichi nicht die schnellsten Spieler sind. Jetzt kann auch Kolo in die Tiefe rennen, und Mario spielt immer die richtigen Pässe. Kolo macht mich besser, hoffentlich mache auch ich ihn besser. Wir sind ein gutes Duo", erläutert Lindström.

Exemplarisch erwähnt er das Tor zum 3:0 in Gladbach. Da spielte Götze einen Zuckerpass auf Kolo Muani, der zwei Gegenspieler auf sich zog und zum freistehenden Lindström passte. Dieser blieb fokussiert und vollendete präzise. In der Ruhe liegt die Kraft.