Lindström und die drei Fragezeichen - Buta mit "brutaler Euphorie"

Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Darmstadt 98 muss Frankfurts Trainer Oliver Glasner auf Jesper Lindström (Oberschenkelverhärtung) verzichten. Gleich drei Optionen bieten sich an, den schnellen Dänen zu ersetzen. Auch auf anderen Positionen gibt es noch Fragezeichen.

Im Hessenderby kann Glasner nahezu auf seine beste Elf zurückgreifen, neben dem langzeitverletzten Eric Junior Dina Ebimbe (Syndesmose-OP) steht ihm lediglich Lindström nicht zur Verfügung. In Daichi Kamada, Rafael Borré und Lucas Alario kommen drei sehr unterschiedliche Spielertypen als Ersatz infrage.

Kamada, Borré oder doch Alario?

Kamada könnte genau der richtige Mann sein, um mit Technik, Auge und Kreativität Lösungen auf engem Raum zu finden. Da Kapitän Sebastian Rode laut Glasner auf jeden Fall von Beginn an spielen wird, könnte der Japaner einfach eine Position weiter nach vorne rücken. Borré wiederum präsentierte sich schon in der Vorbereitung stark und wäre mit seiner Wadenbeißer-Mentalität prädestiniert für ein Derby, in dem es voraussichtlich nicht nur auf den Rängen heiß hergehen wird. Glasner nennt den Kolumbianer eine "sehr ernste Option".

Über Außenseiterchancen verfügt Lucas Alario, dessen Kopfballstärke nach der Verpflichtung Philipp Max wieder eine gefährlichere Waffe werden könnte. Der Knipser könnte als alleiniger Mittelstürmer agieren, wenn Randal Kolo Muani den rechten Halbraum besetzt, denkbar wäre aber auch eine Doppelspitze mit Mario Götze auf der Zehn dahinter. Letztlich handelt es sich bei dieser Entscheidung um ein Luxusproblem, das deutlich macht, über wie viel Qualität die Eintracht in der Offensive inzwischen in der Breite verfügt.

Hasebes Sicherheit ist gefragt

Auch in der Abwehr könnte es zu einer Veränderung kommen, sollte Glasner der Auffassung sein, dass Hrvoje Smolcic mit seiner Robustheit und Kopfballstärke gegen Darmstadt die bessere Wahl ist. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Makoto Hasebe abermals spielt. Der 39-Jährige gibt der Abwehr Ruhe und Sicherheit, darauf kann der Trainer gerade in einem K.-o.-Spiel eigentlich nicht verzichten.

Bleibt noch die Frage zu klären, ob Ansgar Knauff in die Startelf rückt, um Aurelio Buta oder Max eine kleine Verschnaufpause zu verschaffen. Doch auch hier zeichnet sich tendenziell keine Veränderung ab. Glasner bescheinigt dem im fast gesamten Jahr 2022 verletzten Buta (Knie-OP) eine "brutale Euphorie", gegen Hertha BSC habe der Portugiese 40 Sprints absolviert - mehr als jeder andere.

Wenn jemand fliegt, dann sollst du ihn auch fliegen lassen. Oliver Glasner über Aurelio Butas' Formstärke

"Der Junge fliegt gerade über den Trainingsplatz. Wenn jemand fliegt, dann sollst du ihn auch fliegen lassen", begründet der Coach seine Entscheidung für Buta. Mit Toren gegen Schalke, Hertha BSC und auch einem starken Auftritt in der Vorbereitung gegen Lech Posen, wo er beim 2:2 ein Tor vorbereitete und mit einem Schuss ein Eigentor erzwang, machte der 25-Jährige jede Menge Eigenwerbung. "Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass er so konstant auf diesem Level spielt, nachdem er so lange raus war. Seine physische Präsenz beeindruckt mich", lobt Glasner.

Auch Darmstadt ist gut drauf

Wer auch immer am Dienstagabend auf dem Platz steht, es liegt in der Natur der Sache, dass die auf jeder Position besser besetzte Eintracht der klare Favorit gegen Darmstadt ist. Konzentration, Spielfreude, Variabilität, Tiefe im Spiel und Konsequenz beim Verteidigen - das sind die Schlagworte, die der Coach von seinen Spielern einfordert.

Zwar kassierte Darmstadt in den letzten elf Ligapartien lediglich fünf Gegentore, doch Glasner wähnt die Eintracht gut vorbereitet: "Wir haben gesehen, wo Darmstadt in der Defensive das eine oder andere Problem hat. Es liegt an uns, diese Räume mit aller Konsequenz zu attackieren, zu bearbeiten und zu unseren Gunsten auszunutzen."