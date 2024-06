Lindner schließt sich Türkgücü München an

Der Kader von Türkgücü München nimmt immer schärfere Konturen an. Wie der Ex-Drittligist am Dienstagnachmittag verkündete, wechselt Jonas Lindner an die Heinrich-Wieland-Straße. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde bei der SpVgg Bayreuth ausgebildet. Nach einer Spielzeit in der Regionalliga wechselte er zum Bayernligisten DJK Gebenbach, wo er in den vergangenen Spielzeiten Kapitän war.