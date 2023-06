Lindemann muss bei Jeddeloh II gehen

Der SSV Jeddeloh II hat auf den letzten Metern den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord gepackt. Trotzdem oder sogar deswegen muss Trainer Björn Lindemann gehen, der erst um Ostern herum seinen Vertrag verlängert hatte.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Statistiken

Transfers

Björn Lindemann wird kommende Saison nicht mehr Trainer des SSV Jeddeloh II sein. Das gab der Klub aus der Regionalliga Nord am Samstag bekannt.

Wie der Sportliche Leiter Olaf Blancke in einer Meldung verrät, hat das Abrutschen in den Abstiegskampf eine wesentliche Rolle gespielt: "Er hat frischen Wind hineingebracht, doch nach der schwierigen Rückrunde und nach intensiven Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit sind wir gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, getrennte Wege zu gehen." Lindemann blickt noch mal zurück: "Es war eine intensive Zeit hier am Küstenkanal. Wir haben insgesamt sportlich 51 Punkte geholt und konnten nach einem großen Finale am Ende den Klassenerhalt feiern. Wir mussten viele Rückschläge in dieser Saison meistern und das haben wir bis zum letzten Spieltag gemacht."

Blancke kündigt auch an, dass der SSV "zeitnah" einen neuen Cheftrainer vorstellen wolle.