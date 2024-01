Linde-Wechsel in die Heimat steht kurz bevor

Wie der kicker bereits Mitte Januar berichtete, steht Andreas Linde vor einem Wechsel in die schwedische Heimat. Die Nummer 2 bei der SpVgg Greuther Fürth soll laut schwedischen Medienberichten "in Kürze" bei BK Häcken vorgestellt werden. Am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Holstein Kiel stand der 30-Jährige schon nicht mehr im Kader.