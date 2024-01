Linde vor Rückkehr in die Heimat?

Vor zwei Jahren wechselte Andreas Linde nach Fürth, bei der Spielvereinigung hütete er in der Saison 2022/23 als Stammkeeper das Tor - nun hat er seinen Stammplatz allerdings an Jonas Urbig verloren. Deshalb könnte der 30-Jährige den Verein im Winter verlassen, nach kicker-Informationen soll es den Schweden zurück in die Heimat zu BK Häcken ziehen. Im Sommer wäre sein Vertrag beim Kleeblatt ohnehin ausgelaufen.