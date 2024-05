Lin Lück über Meistertitel: "Schmerzen vergehen, aber das ist für immer!"

Der Frankfurter HC konnte 19 Jahre nach dem letzten Gewinn der Meisterschaft in diesem Jahr den dritten Titelgewinn feiern. Markus Hausdorf hat nach der Deutschen A-Jugend-Meisterschaft mit der gebürtigen Frankfurterin Lin Lück über den Titelgewinn in Buxtehude gesprochen.

Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft, Lin. Hast du inzwischen realisiert, was ihr in Buxtehude geleistet und erreicht habt?

Lin Lück: Nein, tatsächlich nicht, ich glaube es wird erst richtig greifbar, wenn etwas Zeit vergangen ist und man dieses unbeschreibliche Ereignis etwas verarbeitet hat. Ich bin immer noch so ergriffen und zum Teil auch wirklich sprachlos. Vielen Dank auch an den Gastgeber Buxtehude, der dieses Ereignis durch all die organisatorische Arbeit, die vielen Helfer, die tolle Halle und das ganze Drumherum unvergesslich gemacht hat!

Wie hast du das Final4 und vor allem alle vier Teams gesehen?

Lin Lück: Es war ein Spektakel, ein Handballfest eher gesagt. Wie schon zuvor erwähnt, hat Buxtehude richtig was aufgefahren, wofür alle Teams sehr dankbar sind und sich natürlich auch sehr wertgeschätzt, für die tolle Nachwuchsarbeit, fühlen dürfen! Es waren unglaubliche Spiele mit viel Spannung und noch mehr Emotionen. Jedes Team hat bewiesen, dass es zu Recht im Final4 stand. Und ich glaube, dass das die Hauptsache ist und somit auch jeder eine unvergessliche Erinnerung in seinem Kopf und Herzen tragen wird. Jedes Team kann wirklich stolz auf sich sein!

Was hat den FHC in dieser Saison und vor allem im Final4 so erfolgreich gemacht?

Lin Lück: Wir waren einfach eine Mannschaft, in der jeder auf der Platte alles gibt und sein ganzes Herz dort lässt. Es war unbeschreiblich, wie wir als Einheit funktioniert haben, wie eine Maschine, die nur funktioniert, wenn jede Schraube am richtigen Fleck ist. Es gab immer nur eine Option in unseren Köpfen und zwar kämpfen bis zum Ende. Schmerzen vergehen, aber das ist für immer! In uns allen hat der Siegeswille so sehr gebrannt, dass es schlussendlich zu dem Titel geführt hat.

Wir waren hungrig auf mehr und haben alle unseren Teil dazu beigetragen. Jeder im Team ist ganz persönlich über sich hinausgewachsen. Und wir wussten, dass wir das nur zusammen schaffen können, deswegen bin ich auch unglaublich stolz auf jede Einzelne und sehr dankbar für unser Trainer- und Betreuerteam sowie die vielen Eltern und Fans, die uns unterstützt haben! Dankeschön für dieses unvergessliche Ereignis an jeden, der es unvergesslich gemacht hat!