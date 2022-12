Limnios: "Ich war mental gebrochen nach dieser Verletzung"

Dimitrios Limnios stand im Sommer schon vor dem Absprung zu Twente Enschede, ehe ein Kreuzbandriss dieses Vorhaben zunichtemachte. Nun träumt er von einer zweiten Chance in Köln.

Als die Diagnose feststand, brach für Dimitrios Limnios (24) eine Welt zusammen. Im Trikot der griechischen Nationalelf hatte sich der Flügelstürmer im Juni im Nations-League-Spiel gegen Zypern das Kreuzband gerissen: "Ich war mental gebrochen nach dieser Verletzung. Ich konnte nicht damit umgehen, weil ich noch nie so schwer verletzt war."

Überzeugende Leistung in Enschede

Es begann eine "sehr harte Zeit" der Reha und des Aufbautrainings für den Profi, der in der vorigen Saison vom 1. FC Köln an den holländischen Ehrendivisionär Twente Enschede ausgeliehen war. Der Klub wollte ihn kaufen, Limnios - der in Köln nie in Schwung kam und lediglich 12 Spiele für den FC absolvierte - konnte überzeugen in der Niederlande mit acht Treffern in 33 Spielen und zwei Assists. Twente qualifizierte sich für Europa, der Grieche träumte von der großen Bühne.

Die Verletzung machte dieses Vorhaben zunichte, Limnios musste seinen Karriereplan komplett umschreiben. Mittlerweile ist er so weit, dass er von einer "zweiten Chance" in Köln träumen kann: "Ende Januar, Anfang Februar will ich zurück ins Mannschaftstraining." Aktuell sieht er sich nach dem Aufbautraining mit Athletiktrainer Leif Frach bei 90 Prozent, nun gehe es darum, den Rhythmus zu finden: "Und wenn ich die 100 Prozent habe, dann entscheidet der Trainer, ob ich spiele oder nicht."

Steffen Baumgart wird dankbar sein für jede Alternative, allerdings wird Limnios mehr zeigen müssen als vor seiner Leihe nach Enschede. Während sein Trainer bekannt dafür ist, eigentlich jedes Sorgenkind in die Spur zu bringen, fand Limnios offensichtlich keinen Zugang zu Baumgart, der sich gegen dessen Wechsel nicht sperrte, weil er kein Steigerungspotenzial beim Griechen sah.

Mein Ziel ist es, beim FC den Sprung zu schaffen. Dimitrios Limnios

Doch Baumgart ist alles andere als nachtragend, jeder der will und dies dann auch zeigt, bekommt seine Chance bei ihm. Mit FC-Geschäftsführer Dr. Christian Keller kam man laut Limnios überein, zunächst die kommenden Monate abzuwarten: "Mein Ziel ist es, beim FC den Sprung zu schaffen", sagt der Spieler. Das erste Jahr sei schwierig gewesen, der Wechsel nach Enschede die richtige Entscheidung. "Jetzt will ich einen Stammplatz in Köln", sagt er. Und dann? "Dann sehen wir weiter." Sein Vertrag läuft bis 2024. Zeit genug also, die Skeptiker zu überzeugen.