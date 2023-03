Limnios erstmals seit seiner Kreuzbandverletzung im FC-Kader

Unverhofft kommt oft. Wenn der 1. FC Köln sich am Freitag Richtung Berlin aufmacht, wird ein Spieler mit an Bord sein, der seit über eineinhalb Jahren nicht mehr im Kader der "Geißböcke" auftauchte.

Dimitrios Limnios, griechischer Nationalspieler und offensiver Flügelspieler, ist nach seinem Kreuzbandriss so weit wieder spielfit, dass es möglicherweise für einen Teileinsatz reichen könnte. "Es freut mich, dass er gesund ist", so Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag. Limnios hatte am vergangenen Wochenende einen Teileinsatz in der Regionalliga-Mannschaft, die gegen Preußen Münster 1:2 unterlag, immerhin bereitete er den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Kölner vor. Baumgart sprach von "einer guten Halbzeit", auf der man nun aufbauen wolle: "Er arbeitet gut, gewöhnt sich an die Abläufe. Wir freuen uns, dass wir ihn haben, er verbessert sich von Tag zu Tag."

Baumgart kennt den Spieler nicht wirklich gut, kurz nach seiner Amtsübernahme wurde der Grieche an Twente Enschede ausgeliehen, für die er acht Treffer erzielte und zwei Assists beisteuerte. Was der Trainer weiß: "Er ist ein guter Einzelspieler, der der Mannschaft helfen kann." Ob dies bereits an der "Alten Försterei" der Fall sein kann, wird sich zeigen. Die Personalsituation der Kölner sieht so aus, dass Denis Huseinbasic wieder fit ist, Kingsley Schindlers Einsatz ist allerdings fraglich.

Union: Wenig Aufwand, viel Ertrag

Auch vor dem Duell mit seinem Ex-Klub dreht sich in den Gesprächen und Analysen eine Menge darum, wie man einerseits die nötige Durchschlagskraft entwickelt, andererseits dabei der Defensive keine Blöße gibt. "Wir sollten", so Baumgarts zentrale Mahnung, "vermeiden, in Rückstand zu geraten." Immerhin sind die beiden Kontrahenten die Klubs in der Liga, die die meisten Punkte nach Rückstand sammeln konnten - jeweils zwölf Zähler wurden noch geholt.

Ohnehin passen Tabellenplatz drei und unterschiedliche Statistiken des Kölner Gegners nicht wirklich zusammen: Nur 199 Dribblings sind die wenigsten aller Teams, 205 Sprints pro Spiel sind die zweitwenigsten der Liga, 240 Torschüsse ebenfalls. Union kommt auf nur 44% Ballbesitz, der drittschlechteste Wert, die viertschlechteste Quote weist das Team mit nur 48,0% positiver Zweikampfbilanz auf.

Während die Kölner allenthalben und zu Recht Woche für Woche für ihren Einsatz, ihre Sprints und ihre Zweikampfbilanz gelobt werden, hält sich der Aufwand bei den Köpenickern in Grenzen. Der Ertrag allerdings ist umso höher. In einem Bereich allerdings liegen beide Klubs fast gleichauf an der Spitze: Köln spult pro Spiel im Schnitt 118,7 Kilometer ab, Union 118,3 Kilometer. Über mangelnde Laufleistung wird sich also ziemlich sicher keiner beschweren können.

Lesen Sie auch:

"Mucki unvergessen": 1. FC Köln trägt Banach-Gedächtnisspiel aus