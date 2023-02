Limnios: Die "nächste Personalie" für Baumgart

Dimitrios Limnios war am Mittwoch erstmals wieder beim Teamtraining des FC dabei. Er braucht weiterhin Geduld, will langfristig aber ein Faktor in Köln werden.

Keine Frage, Dimitrios Limnios kennt sich aus mit seinem Körper. Es war im Dezember, da prognostizierte er den Zeitpunkt seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining mit "Anfang Februar". Tatsächlich absolvierte der griechische Nationalspieler - rund acht Monate nach seinem Kreuzbandriss im Juni 2022 - am Mittwoch Übungen mit dem Team. "Er ist die nächste Personalie, die wir aufbauen können", hatte Trainer Steffen Baumgart zu Beginn der Woche gesagt. Jetzt liegt es am Angreifer, die Chance zu nutzen, die ihm gebührt nach der schweren Verletzung.

Die erste Vorbereitung unter Baumgart war Limnios nicht gut bekommen. Er konnte den Anforderungen nicht wirklich folgen, letztlich blieb nur noch ein Ausleihgeschäft. Twente Enschede bekam den Zuschlag und in Holland trumpfte er auf. In 32 Spielen erzielte der Rechtsaußen acht Treffer, zwei bereitete er vor und damit besaß er einen gehörigen Anteil an der Qualifikation für die Conference League, deren Gruppenphase man knapp gegen AC Florenz verpasste.

Da allerdings war der Traum für Limnios bereits ausgeträumt. Im Juni hatte er sich das Kreuzband gerissen, es folgten Operation und monatelange quälende Aufbauarbeit. Diese Tortur soll nun ein Ende gefunden haben, Limnios will ein Faktor in Köln werden: "Mein Ziel ist es, beim FC den Durchbruch zu schaffen."

Bis er ernsthaft in den Wettbewerb wird eingreifen können, muss er Geduld aufbringen. Fitness ist eine Sache, Spielfitness eine andere. Immerhin gibt es keinen Druck. Der FC ist auf der offensiven rechten Außenbahn gut besetzt mit Linton Maina, Denis Huseinbasic, Dejan Ljubicic und Sargis Adamyan. Limnios' Kontrakt endet 2024 - Zeit genug hat er, die Skeptiker zu überzeugen.

Behutsames Vorgehen bei Selke

Nicht dabei bei der Einheit am Mittwoch war Davie Selke. Zwar entpuppte sich die Verletzung, die er sich am Sonntag gegen den FC Schalke am rechten Sprunggelenk zugezogen hatte, als weniger schwer. Dennoch soll er behutsam individuell arbeiten und nicht in eine erneute Blessur reinlaufen. Man will von Tag zu Tag testen, inwieweit er belastet werden kann. Mit seinem Start-Einsatz am Samstag ist eher nicht zu rechnen.