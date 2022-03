Limitierte Antritte in FUT-Friendlies: Rückkehr eines Klassikers oder Kampf der Community?

Mit einem neuen Freundschaftsspiel-Modus sorgte EA vergangene Woche für Aufsehen. Kehren damit FUT-Turniere zurück, oder wird ein ungeschriebenes Gesetz der Community angegangen?

Passend zum Road-To-The-Final-Event startete ein turnier-ähnliches Objective in FUT-Friendlies. EA Sports

Der Ultimate Team Modus der FIFA-Reihe steht vor allem für kompetitives Gaming: Mit Rivals, den Champs Qualifiers und zugehörigen Finals sowie den Squadbattles gibt es eine Vielzahl von Wettbewerben, in denen sich Spieler miteinander messen können. Dabei stets im Fokus: Möglichst gute Rewards, um sein Team auf das nächste Level zu heben.

Oase der Entspannung in Freundschaftsspielen

Gegenpol zu dieser Ausrichtung stellen die Freundschaftsspiele (FUT-Friendlies) dar. In diesem PvP-Modus gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, ohne den Druck des Gewinnens ein paar Partien zu spielen.

Bereits in den vergangenen Ablegern verlagerte EA jedoch immer mehr Aufgaben in die eigentlich wettbewerbsfreien FUT-Friendlies. In diesen Aufgaben können sich User unter anderem besondere Spieler oder Tokens erarbeiten, die für Belohnungen eingetauscht werden können.

Gegen den daraus resultierenden Wettbewerbsgedanken in Freundschaftsspielen entwickelte sich eine Art ungeschriebenes Gesetz der Community: In FUT-Friendlies, die einer Aufgabe dienen, gilt die Golden-Goal-Regel - wer zuerst trifft, gewinnt. Der Spieler in Rückstand verlässt das Spiel und überlässt dem Führenden damit den Sieg.

Fünf Versuche pro Tag

An dieser Vereinbarung kratzt EA nun mit einem neuem Modus: Freundschaftsspiele mit täglich limitierten Antritten. Aktuell wird diese Neuerung mit den "Ruhmesweg"- und "Reines Silber"-Objectives getestet. Bei diesen erreichen Spieler alle drei Siege ein neues Level.

Maximal gibt es 21 Siege zu holen, bei deren Erreichen die bestmögliche Belohnung in Form eines Packs wartet. Der Clou dabei: Täglich sind in diesen Freundschaftsspiel-Modi nur fünf Antritte pro Spieler möglich. Insgesamt kann jeder Spieler somit bis zum Auslaufen des Wettbewerbs 70 (Ruhmesweg), 40 (Reines Silber) Partien absolvieren.

Damit erinnern diese Wettbewerbe an Turniere aus früheren Ablegern der Reihe. Bei diesen gab es ebenfalls eine begrenzte Anzahl an Antritten, als Belohnungen winkten besondere Special-Cards - die vor einigen Jahren seltener wurden, als in neueren FIFA-Teilen.

Champs-Mentalität in Friendlies

Diese vermeintliche Wiedergeburt des Turnier-Modus führt laut der Berichte vieler Spieler in Foren jedoch zu einem Problem: In den Ruhmesweg- und Reines-Silber-Freundschaftsspielen zieht die Mentalität der gewinnorientierten Spielmodi ein. Reddit-User berichten beispielsweise über FUT-Friendlies auf dem Level von Champs-Finals-Spielen - dem wohl kompetitivsten Modus in FUT.

Auch die ungeschriebene Golden-Goal-Regel findet keine Anwendung. Schließlich muss man mit seinen Antritten haushalten. Und somit bleibt die Community mit einer Frage zurück: Kehren die FUT-Turniere vergangener FIFAs zurück oder setzt EA lediglich der Golden-Goal-Regel den goldenen Schuss?