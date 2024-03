Lilli Holste wechselt zur Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm kann mit Lilli Holste einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der Handball Bundesliga Frauen begrüßen. Die Linkshänderin geht für die Sport-Union zukünftig im rechten Rückraum auf Torejagd und hat einen Vertrag für die beiden kommenden Jahre unterschrieben.

Aktuell spielt Lilli Holste im rechten Rückraum der HSG Bensheim/Auerbach und ist nach zwei Jahren an der Bergstraße auf der Suche nach einem Verein mit mehr Möglichkeiten um Spielpraxis zu sammeln. Bei der Sport-Union soll sie wieder mehr Einsatzzeit erhalten um ihr großes Potenzial zu zeigen, das Cheftrainer Thomas Zeitz in ihr sieht.

"Ich bin sehr froh, dass wir mit Lilli Holste für den rechten Rückraum eine Linkshänderin verpflichten konnten, die sehr talentiert, jung und ehrgeizig ist. Sie passt von der Persönlichkeit her hervorragend in unser neues Team, denn ich kenne Lilli durch meine Zeit in Waiblingen schon etwas länger. Sie hat sich damals nach ihrer Zeit in Leverkusen für den Schritt nach Bensheim entschieden und ist nun in einer Phase im Verein dabei, in der sich das Team unwahrscheinlich schnell zu einem Top-Team entwickelt hat", so Thomas Zeitz.

"Auch wenn sie dabei sicherlich nicht so viel Spielzeit bekommen hat, hat sie mich immer wieder beeindruckt, wie sie die Mitspielerinnen supportet und das gesamte Team gepusht hat. Sie ist charakterlich einwandfrei und wir wollen ihr nun mit mehr Spielzeit Entwicklungsmöglichkeiten geben", führt der Trainer der Neckarsulmer Sport-Union weiter aus. Mit Kim Hinkelmann und Annefleur Bruggeman kennt Lilli Holste auch zwei zukünftige Spielerinnen bereits aus gemeinsamen Zeiten in Leverkusen.

"In ihr steckt meiner Meinung nach noch viel Potenzial", ist sich Zeitz sicher. "Sie ist eine sehr gute Abwehrspielerin, hat ihre Stärken vorne im Eins gegen Eins und hat dazu auch noch im Wurf einige Optionen. Ich bin daher wirklich sehr glücklich, dass Lilli sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Sie wird eine absolute Bereicherung für unser Team sein und ich glaube, dass einfach noch sehr viel Potenzial in ihr schlummert."

Lilli Holste: "Sofort ein gutes Gefühl"

Das Handballspielen hat Lilli Holste in ihrer Heimat unter anderem beim VfL Bardenberg und der HSG Würselen gelernt, anschließend ging der Weg zum TSV Bayer 04 Leverkusen. Nach zwei Jahren bei den Elfen feierte sie mit der Leverkusener A-Jugend die deutsche Meisterschaft und konnte zusätzlich als Juniorinnen-Nationalspielerin wichtige Erfahrungen sammeln.

Von Bayer 04 führte der Weg 2022 innerhalb der Handball Bundesliga Frauen zur HSG Bensheim/Auerbach, mit der sie im vergangenen Jahr Vize-Pokalsiegerin geworden ist. Im Sommer folgte bereits in der Vorbereitung mit einer gebrochenen Hand und mehreren Wochen Verletzungspause ein Rückschlag zum ungünstigsten Zeitpunkt. Mit dem Wechsel nach Neckarsulm will Lilli Holste wieder an die Entwicklungskurve zu Beginn ihrer Bundesliga-Karriere anknüpfen und stellt sich der neuen Herausforderung bei der Sport-Union.

"Ich freue mich sehr, dass ich mich dem Team in Neckarsulm in den nächsten Jahren anschließen kann. Die Gespräche mit der Sport-Union verliefen immer sehr positiv und haben mir sofort ein gutes Gefühl über den Verein vermittelt", sagt Lilli Holste zu ihrem Wechsel zur Sport-Union Neckarsulm.

Auch der Trainer habe dabei eine Rolle gespielt, so Holste: "Ich kenne Thomas Zeitz nun schon etwas länger und bin sowohl von ihm als Trainer als auch als Person sehr überzeugt und glaube daran, dass er mir in der weiteren Entwicklung gut weiterhelfen kann. Nach einer für mich sehr schwierigen Saison freue ich mich darauf, eine neue Herausforderung anzunehmen und mich sowohl sportlich als auch menschlich in das Team einzubringen."

