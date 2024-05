Der Buxtehuder SV steht im Endspiel um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Lilli Frey war mit dreizehn Toren erfolgreichste Torschützin beim Final4-Gastgeber. Nach dem Halbfinalsieg gegen den HC Leipzig stand die Linksaußen Markus Hausdorf Rede und Antwort.

Lilli, Glückwunsch zum Einzug ins Finale. Wie hast du die Partie gegen den Buxtehuder SV gesehen?

Lilli Frey: Wir sind gut reingekommen und haben dann versäumt weiter das hohe Tempo zu gehen. Das war zu wenig, zudem ließ auch die Wurfqualität zu wünschen übrig. Am Ende haben wir das Spiel für uns entscheiden können - und das als Team.

Was sagst du zur Kulisse und Atmosphäre hier in Buxtehude?

Lilli Frey: Das ist unglaublich. Wir spielen vor einer vollen Halle. So eine Kulisse haben wir nicht einmal bei den Spielen in der 3. Liga. Natürlich ist man als Spielerin im Tunnel, aber diese Kulisse und diese Atmosphäre puscht einen bei jedem Tor und bei jeder gelungenen Aktion. Vielen Dank an die Zuschauer und natürlich unsere Fans.

Ihr steht morgen im Finale ...

Lilli Frey: Jetzt wollen wir zu Hause, egal gegen wen wir spielen, auch den Titel holen. Das war unser erklärtes Ziel.

