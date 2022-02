Lillard verliert Co-Star: McCollum wohl zu den Pelicans

Bis zum Donnerstag können in der NBA noch Trades gemacht werden. Ein großer davon wurde nun offenbar getätigt, denn C.J. McCollum zieht es nach New Orleans.

C.J. McCollum zieht es nach New Orleans. Getty Images

Laut ESPN und dem bestens informierten Adrian Wojnarowski endet die Ära von McCollum bei den Blazers. Seit 2013 spielte er für Portland an der Seite von Damian Lillard und bildete mit seinem kongenialen Partner einen der besten Backcourts der Liga. In seinen 564 NBA-Spielen kommt der 30-Jährige auf im Schnitt 30 Punkte.

Lillard verliert somit den Star an seiner Seite. Gut möglich, dass die Blazers dieser Saison, in der es aktuell mit Platz 11 noch sonderlich rund läuft, nicht mehr die große Bedeutung schenken und Lillard im Sommer einen neuen Topstar an die Seite stellen.

Zusammen mit McCollum wechseln auch Larry Nance und Tony Snell nach New Orleans. Im Gegenzug bekommen die Blazers Josh Hart, Tomas Satoransky, Nickeil Walker-Alexander, Didi Louzada, einen Erstrunden-Pick und zwei Zweitrunden-Picks für den kommenden Sommer.