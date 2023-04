Lilien-Understatement vor dem Aufstieg? "Wäre eine Lüge"

Tabellenführer Darmstadt steht mit einem Bein in der Bundesliga, hat die Top 3 durch das 3:0 in Kiel bereits sicher. Phillip Tietz will noch nicht feiern, aber auch nicht Tiefstapeln.

Die Spielzeit Darmstadts ist historisch. 64 Punkte bedeuten die beste Zweiligasaison der Vereinsgeschichte, das Tor zur Bundesliga steht dem Tabellenführer mehr als nur offen. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", beschrieb Phillip Tietz die Situation bei den Lilien gegenüber "Sky". Dennoch kam er nicht umhin, den vermeintlich sicheren Bundesligaaufstieg noch zu relativieren: "Nichtsdestotrotz haben wir noch vier Spiele. Dass das heute ein Meilenstein war, ist klar, aber wir probieren natürlich, das Beste rauszuholen."

Lilien-Aufstieg statistisch schon sicher

Dabei hätte der Angreifer nach dem 3:0 in Kiel eigentlich bereits allen Grund, zu feiern - zumindest statistisch. Kein Team, das nach 30 Spieltagen so gut dastand, verpasste bisher den Gang ins Oberhaus. Der Relegationsplatz ist den Südhessen zudem bereits sicher. "Es ist nicht schlecht, dass das bei 100 Prozent liegt, aber der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten, man weiß nie", zögerte der Toptorjäger jedoch ein wenig.

Darmstädter Understatement noch so kurz vor dem Ziel? Nicht wirklich: "Ich glaube, es wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, 'wir schauen mal, was passiert'. Für uns heißt es, 100 Prozent zu geben", so Tietz, dem es bei der Zurückhaltung um etwas anderes geht: "Wir tun gut daran, dass wir nicht so denken. Das sieht man anhand unserer Leistungen." Akribisch gelte es auch nach dem überzeugenden Auswärtssieg an der Förde zu arbeiten, es habe "noch so ein paar Stellschrauben" gegeben, an denen der SVD drehen könne.

Darmstadts "gewisse Gier"

Diese Akribie, diesen Perfektionismus und diese Leidenschaft fasst der 25-Jährige anschaulich zusammen: "Wir geben alles, ob es ein Training oder ein Auslaufen ist. Da heißt es, Vollgas geben, und das ziehen wir bis zum Saisonende durch." Für Darmstadts Topstürmer ist genau diese Herangehensweise der Schlüssel zum Erfolg: "Dann kriegst du die gewisse Gier für das Wochenende und das bringt uns weiter."

Die Betonung liegt auf 'wenn'. Phillip Tietz

So weit, dass bereits am nächsten Wochenende der direkte Aufstieg klar gemacht werden könnte. Zumindest, wenn der HSV am Freitag gegen Paderborn ein weiteres Mal mitspielt und nicht gewinnt. "Aber die Betonung liegt auf 'wenn'", ließ sich Tietz davon aber nicht kitzeln und führte aus: "Darüber machen wir uns jetzt noch keine Gedanken, das ist noch ein weiter Schritt." Vor diesem läge noch "eine Woche lang harte Arbeit", in welcher der volle Fokus dem FC St. Pauli gelte.

Bei diesem gastiert Darmstadt im kommenden Topspiel am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Sollte es dabei tatsächlich zum Aufstieg der Lilien kommen, wäre wohl auch Tietz nicht mehr zu bremsen.