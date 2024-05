Dem einst so ruhmreichen Verein Olympique Lyon droht die dritte Saison in Folge ohne internationalen Wettbewerb, doch der einstige Stammgast in der Champions League kann dies in zwei Endspielen verhindern. Bereits mit einem Punkt wäre OL Platz sieben nicht mehr zu nehmen, der auch im Falle einer Niederlage im Finale des Coupe de Frances an der Conference League berechtigt.