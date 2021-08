Ligue-1-Vorschau: Schlägt das Imperium zurück?

Nach der verpassten Meisterschaft hat Paris St. Germain für die neue Saison ordentlich aufgerüstet, den ersten Titel aber gleich wieder Lille überlassen müssen. Druck für PSG, neues Personal für Niko Kovac - die Ligue 1 vor dem Start.

In der vergangenen Saison tobte in der französischen Ligue 1 lange Zeit ein Titel-Dreikampf - nach 34 von 38 Spieltagen lagen die Kontrahenten Lille (73), Paris (72) und Monaco (71) nur zwei Punkte auseinander. Als erstes Team musste die AS Monaco von Trainer Niko Kovac nach einem 2:3 gegen Lyon abreißen lassen, Paris ließ am 36. Spieltag beim 1:1 bei Stade Rennes Federn. Zwar kam die Startruppe aus der Hauptstadt um Trainer Mauricio Pochettino eine Runde später nach Lilles 0:0 gegen St. Etienne noch einmal bis auf einen Punkt heran, doch am letzten Spieltag ließ sich LOSC mit einem souveränen 2:1 gegen Angers den insgesamt fünften Meistertitel und den ersten nach 2011 nicht mehr nehmen - und schlug damit Topfavorit PSG ein Schnippchen. Ein Meister, mit dem vor der Saison wohl nur die wenigsten gerechnet hatten.

Kleinerer Umbruch bei Lille inklusive neuem Trainer

Nach dem Titelgewinn befürchteten viele einen großen personellen Umbruch bei den finanziell angeschlagenen Nordfranzosen. Zwar schloss sich Mittelfeld-Stammspieler Boubakary Soumaré Leicester City an und auch die Nummer eins im Tor, Mike Maignan, ist weg (AC Mailand), doch Abwehrchef José Fonte, der wesentlich dazu beigetragen hatte, dass Lille die beste Defensive der Ligue 1 stellte (23), sowie die drei besten Torschützen - die beiden türkischen Nationalspieler Burak Yilmaz (16 Tore) und Yusuf Yazici (7) sowie der Kanadier Jonathan David (13) - konnten gehalten werden. Ob dies auch bis zum Ende der Transferperiode so bleiben wird, bleibt abzuwarten.

Seinen Meistertrainer Christophe Galtier verlor LOSC allerdings an Liga-Konkurrent Nizza. Als Nachfolger wurde etwas überraschend Jocelyn Gourvennec aus dem Hut gezaubert. Überraschend deswegen, weil der 49-Jährige seit zwei Jahren kein Team mehr gecoacht und zuletzt als TV-Experte gearbeitet hatte. Allerdings hat der ehemalige Ligue-1-Profi durchaus Bemerkenswertes in seiner Trainerlaufbahn erreicht: So führte Gourvennec EA Guingamp einst von der 3. Liga in die Ligue 1 und gewann 2014 sensationell den französischen Pokal. Eine Titelverteidigung mit Lille wäre nicht minder spektakulär. Der Meister startet am Sonntag beim FC Metz in die Saison (17 Uhr).

Noch mehr Stars für PSG

Paris St. Germain, das ohnehin vor jeder Saison der nationale Topfavorit ist, rüstete im Sommer dagegen noch einmal gehörig auf und gönnte dem ohnehin schon mit Stars gespickten Kader weitere namhafte Spieler: Achraf Hakimi (Inter Mailand, 60 Millionen Euro), Danilo Pereira (FC Porto, 16 Millionen Euro), Gianluigi Donnarumma (AC Mailand), Georginio Wijnaldum (FC Liverpool) und Real-Ikone Sergio Ramos (alle ablösefrei) wechselten an die Seine. So soll nicht nur der Meistertitel zurück in die Hauptstadt wandern, sondern endlich auch die Champions League gewonnen werden. Dass das alles nicht von alleine klappen wird, zeigte sich vor rund einer Woche im französischen Supercup.

Achtmal in Folge hieß dort der Sieger zuletzt PSG, doch diesmal musste sich die ohne zahlreiche Stammspieler angetretene Pochettino-Elf geschlagen geben und zwar abermals Lille. Das goldene Tor für den amtierenden Meister erzielte der nach seiner Leihe zu Dijon zurückgekehrte Mittelfeldmann Xeka. Zwar wird PSG in dieser Formation wohl nicht mehr oft antreten, trotzdem war die 0:1-Niederlage eine ernste Warnung vor dem Auftaktspiel bei Aufsteiger Troyes am Samstagabend (21 Uhr).

Wer kann sonst noch in den Titelkampf eingreifen?

Lange träumte auch die AS Monaco vom ersten Meistertitel seit 2017, letztlich ging der Elf von Niko Kovac am Saisonende jedoch die Puste aus. Für Monaco hat der Ernst bereits wieder begonnen, die Kicker aus dem Fürstentum sind in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Sparta Prag gefordert. Im Hinspiel in Prag, das Monaco mit 2:0 gewann, feierte Bayern-Leihgabe Alexander Nübel sein Debüt, EM-Fahrer Kevin Volland traf zum Endstand. Zusammen mit Wissam Ben Yedder (20 Treffer) hatte Volland (16) in der Vorsaison fast die Hälfte aller Monaco-Ligatreffer erzielt (47 Prozent). Beide gehen auch im Auftaktspiel am Freitag gegen Nantes (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder gemeinsam auf Torejagd.

Der Champions-League-Einzug soll in diesem Sommer über die Play-offs gelingen, in der kommenden Saison gerne wieder, geht es nach der Klubführung: Monaco rüstete seinen Kader mit Angreifer Myron Boadu (20, für 17 Millionen Euro aus Alkmaar), Mittelfeldspieler Jean Lucas (23, elf Millionen Euro, Lyon) und Ismail Jakobs (21, 7,5 Millionen Euro, Köln) kostspielig auf.

Lyon ohne Depay, aber mit Bosz

Noch etwas früher als Monaco hatte sich Olympique Lyon aus dem Titelrennen verabschiedet. Das Team um Memphis Depay landete am Ende auf Platz vier mit sieben Punkten Rückstand auf Lille. Bei OL gab es im Sommer einen größeren Umbruch, am meisten wird sicherlich der Abgang von Depay schmerzen, kam der offensive Freigeist in der abgelaufenen Spielzeit in 37 Spielen doch auf 20 Treffer. Auch neben dem Spielfeld hat sich in Lyon etwas getan: Peter Bosz folgte auf Rudi Garcia, der nach der verpassten Qualifikation für die Champions League von seinem Amt zurückgetreten war. Wie weit das Team ohne ihren offensiven Anführer Depay schon ist, das zeigt sich am Samstag ab 17 Uhr, wenn OL Stade Brest empfängt.

Ob der Meisterschaftskampf der Ligue 1 auch in der kommenden Spielzeit bis zum letzten Spieltag Hochspannung verspricht, das darf angesichts der nun noch größeren Dichte an Stars im Pariser Kader bezweifelt werden. Es spricht vieles dafür, dass das Imperium mit aller Macht zurückschlagen wird - allerdings waren die Vorzeichen vor einem Jahr ähnlich. Und nach 38 Spieltagen triumphierte doch ein Kollektiv ohne die ganz großen Megastars.