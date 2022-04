Ligaunabhängig: Wildersinn soll Würzburg-Trainer werden

Die Würzburger Kickers konnten den Abstieg vorerst nochmal abwenden. Unterdessen laufen die Planungen für die kommende Saison.

Mit einem 3:0 gegen Aufsteiger Viktoria Berlin hat sich Würzburg die Mini-Chance auf den Klassenerhalt bewahrt. Mit ihrem höchsten Saisonsieg konnten die Kickers den Rückstand zum rettenden Ufer von zehn auf sieben Punkte reduzieren und wieder etwas Hoffnung schöpfen. "Mich freut, dass wir heute einfach gespielt haben", sagte Trainer Ralf Santelli. "Wir waren uns nicht zu schade, den Ball auch mal aus dem Stadion zu bolzen, das gehört auch mal dazu."

Um den freien Fall von der 2. Liga in die Regionalliga zu verhindern, sind aber noch drei weitere Siege nötig: in Meppen, gegen Halle und zum Schluss in Zwickau. "Heute haben wir die erste Hausaufgabe erledigt, die haben wir gut gemacht. Das gibt uns natürlich Selbstbewusstsein. Jetzt müssen wir uns berappeln", betonte Santelli am Samstag gegenüber "MagentaSport".

Unabhängig vom Saisonausgang ist klar, dass Santelli wieder ins NLZ der Unterfranken zurückkehren wird. Die Planungen für die kommende Saison laufen. Favorit auf den Trainerposten ist - ebenfalls unabhängig von der Ligazugehörigkeit - Marco Wildersinn (41), der von 2014 bis 2020 die Hoffenheimer U 23 in der Regionalliga Südwest coachte.

