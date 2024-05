Ligaunabhängig: SV Union Halle-Neustadt holt ungarische Rückraumspielerin

Im Saisonendspurt haben die Wildcats des SV Union Halle-Neustadt die Verpflichtung einer ungarischen Rückraumspielerin vermeldet. Dabei steckt der Bundesligist noch mitten im Abstiegskampf.

Am letzten Spieltag der Bundesliga braucht der SV Union Halle-Neustadt unbedingt eine Überraschung gegen den VfL Oldenburg, um die Klasse noch zu halten. Zudem muss Sachsen Zwickau gegen das Tabellenschlusslicht verlieren. In welcher Liga die Wildcats nächste Saison antreten, ist also noch ungewiss: dennoch laufen die Personalplanungen bereits auf Hochtouren.

Der Club gab am Donnerstag nämlich die Verpflichtung von Laura Penzes bekannt. Die 25-jährige Ungarin wechselt ligaunabhängig für zwei Jahre an die Saale. Penzes war bisher für Vasas Budapest aktiv und spielte unter anderem für die Jugendnationalmannschaft ihres Landes - zusammen mit Wildcats-Torhüterin Sára Suba.

In einer Pressemitteilung erklärt Penzes: "Ich hatte immer den Wunsch, einmal im Ausland zu spielen und jetzt habe ich in Halle die Gelegenheit dazu. Ich bin so glücklich, dass ich hierherkommen kann, um Handball zu spielen und mich in jeder Hinsicht weiterzuentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, mit allen zusammenzuarbeiten und die Fans kennenzulernen!"

Sportdirektor Jan-Henning Himborn freut sich ebenfalls über den Neuzugang auf der Rückraum Mitte-Position: "Mit Laura haben wir eine Spielerin gefunden, die mit ihrer Qualität sowohl die Wildcats in der Ersten als auch in der Zweiten Liga im Rückraum verstärken wird. Sie hat in den persönlichen Gesprächen einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen und ich bin davon überzeugt, dass Laura perfekt zu den Wildcats passen wird."