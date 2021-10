Ligaspiele von Real und Atletico verschoben

Die für Sonntag angesetzten Ligaspiele von Real Madrid und Atletico wurden verschoben. Grund ist die WM-Qualifikation in Südamerika, die sehr kurz vor den Spielen ausgetragen wird.

Ist mit seinem Team erst am Dienstag wieder gefordert: Carlo Ancelotti. imago images/NurPhoto

Für Real Madrid hätte am Sonntag das Heimspiel gegen Athletic Bilbao angestanden, Atletico wäre in Granada zu Gast gewesen. Beide Spiele wurden nun von der Liga offiziell verschoben. Die neuen Termine für die beiden Begegnungen stehen noch nicht fest.

"Diese Verlegung liegt daran, dass die FIFA die Länderspielpause des CONMEBOL-Verbandes bis zur Nacht zum 15. Oktober verlängert hat. Die beiden betroffenen Klubs müssen auch am Dienstag schon wieder in der Champions League spielen", heißt es in einer Meldung des Verbandes.

In der Nacht zum Freitag (MEZ) stehen die Begegnungen zwischen Argentinien und Peru sowie Brasilien gegen Uruguay auf dem Programm. Mit den Argentiniern Rodrigo de Paul und Angel Correa sowie dem Uruguayer Luis Suarez sind dort drei Spieler Atleticos im Einsatz. Auch Real hat mit dem Uruguayer Fede Valverde und dem Brasilianer Vinicius Junior noch zwei Akteure, die in dieser Nacht am Ball sein könnten (Eder Militao reiste bereits verletzt ab).

Champions League am Dienstag

Somit hätte es für diese Spieler nur sehr wenig Regenerationszeit gegeben. Vor dem Hintergrund, dass sowohl Real (in Donezk) als auch Atletico (gegen Liverpool) bereits am Dienstag wieder in der Champions League gefordert sind, ist diese Entscheidung durchaus nachvollziehbar.

Während die Rojiblancos in der Königsklasse in zwei Spielen vier Punkte holten, muss speziell Real nach der peinlichen Pleite gegen Sheriff Tiraspol etwas gutmachen.