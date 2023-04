Liga widerspricht: Zweidrittelmehrheit reicht

Ein Medienbericht hatte zuletzt suggeriert, dass dem milliardenschweren Investorendeal der Bundesliga das Aus drohe, weil für den Vollzug die Zustimmung aller Mitglieder benötigt werde. Dem kicker liegt nun ein ligainternes Schreiben vor, das diesem Bericht widerspricht.

Der entscheidende Satz findet sich am Ende des Dokuments, das DFL-Rechtsdirektor Jürgen Paepke am Gründonnerstag an die 36 Klubs des Ligaverbandes geschickt hat: "Entsprechend der in Antrag 1 auf der Mitgliederversammlung des DFL e.V. am 19.5.2021 zur Beschlussfassung über ein Beteiligungsmodell an internationalen Vermarktungserlösen beschriebenen Vorgehensweise ist vielmehr die erforderliche Stimmenmehrheit eine Zweidrittelmehrheit."

Paepke reagierte damit auf einen Medienbericht vom Mittwoch. Demnach gibt es unter Juristen auch die Meinung, die Liga müsste in dem seit Monaten laufenden Investorenprozess ein einstimmiges Ergebnis erzielen, weil sie gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) im Falle einer Zweckänderung die Zustimmung aller Mitglieder benötigte. Was zweifelsfrei korrekt und in bedeutungsgleichem Wortlaut auch in der Liga-Satzung geregelt ist in Paragraph 27.

Die "Leitidee" der DFL bleibt unverändert

Allerdings muss der Ligaverband für den Deal, der in den vergangenen Wochen immer konkretere Formen angenommen hat, seinen Zweck gar nicht ändern. Er müsste dies nur, "wenn ein oberster Leitsatz - die ,Leitidee‘ - für die Vereinstätigkeit geändert wird und die Mitgliedschaft infolgedessen einen gänzlich anderen Charakter annimmt", schreibt Paepke und weiter: "Nach diesen Grundsätzen würde sich mit der Ihnen zuletzt in den Clubgesprächen vorgestellten möglichen Vermarktungsstruktur der Zweck des DFL e.V. nicht ändern."

Aus dem Schreiben geht auch eine mögliche Struktur für das Zusammenspiel mit einem möglichen Partner hervor. Die zu gründende Tochter soll demnach "DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA" heißen, der Ligaverband soll an deren Komplementär-GmbH 100 Prozent halten, was ihm das wichtige Recht der Bestimmung der Geschäftsführung vorbehält.

Darmstadts Präsident Fritsch ist optimistisch

Derzeit bereiten sechs Private-Equity-Unternehmen sogenannte indikative Angebote vor, über die die 36 Klubs dann abstimmen sollen. Aus dieser Runde sollen zwei bis drei Anbieter übrigbleiben für konkrete Verhandlungen. Für einen Abschluss benötigt der Ligaverband eine Zweidrittelmehrheit der 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga. 12,5 bis maximal 20 Prozent soll ein potenzieller Partner übernehmen können für eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren, dafür soll eine Milliardensumme fließen.

DFL-Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann, zugleich auch Vorstandssprecher bei Eintracht Frankfurt, gilt als einer der Befürworter des möglichen Deals, der besonders in den Fankurven auf Vorbehalte trifft. Jüngst zeigte sich auch DFL-Aufsichtsratsmitglied Rüdiger Fritsch optimistisch, die nötige Mehrheit erreichen zu können. "Nach den Informationsveranstaltungen zuletzt habe ich das Gefühl, dass alle oder zumindest die überwiegende Mehrheit den akuten Handlungsbedarf erkennt und für die grundsätzliche Umsetzung ist - ungeachtet der Tatsache, dass es noch der Klärung einiger Detailpunkte bedarf", hatte der Präsident von Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 im Gespräch mit dem kicker (Donnerstagsausgabe) gesagt.