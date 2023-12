Wegen des beschlossenen Einstiegs eines Liga-Investors werden die Fan-Szenen in Deutschland am Wochenende vorübergehend die Unterstützung ihrer Klubs einstellen. Leverkusens Trainer Xabi Alonso verweist zwar auf die Bedeutung der Tradition im Fußball, plädiert aber für den geplanten Schritt.

Der anstehende Einstieg eines Liga-Investors hat die Profi-Klubs in Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten gespaltet. Am Wochenende werden die Fan-Szenen in Deutschland als Reaktion auf diesen Beschluss in den ersten zwölf Minuten den Support verweigern und schweigen. Wovon auch Bayer 04 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt betroffen sein wird als Klub, der sich ohnehin klar für den Einstieg positioniert hatte.

Doch Trainer Xabi Alonso stellte sich am Freitag trotzdem auf die Seite der Investoren-Befürworter. "Für mich ist es sehr wichtig, dass wir die historische Tradition respektieren, aber wir wollen den Fußball entwickeln. Ich fühle mich als ein Teil der Bundesliga. Und wir müssen den richtigen Schritt machen, um eine Entwicklung voranzutreiben", erklärte der Baske in seinem Plädoyer, in dem er allerdings immer wieder darauf hinwies, dass grundlegende Werte des Fußballs, gerade in Deutschland, bewahrt werden müssten.

Dennoch sieht er den beschlossenen Schritt als essentiell an. "Wir spielen in Deutschland, aber der Fußball wird weltweit übertragen. Wir müssen das respektieren, dass wir Fans in Leverkusen und Deutschland haben, aber auch in Spanien, Argentinien und Japan", erklärte der 42-Jährige, "also müssen wir eine Perspektive entwickeln, die Tradition zu bewahren, aber auch eine Vision zu entwickeln."

Um dies zu unterstreichen, bemühte Xabi Alonso ein Bildnis. "Weil wir in einem Dschungel kämpfen, in einer großen Konkurrenz mit La Liga, der Premier League, der Ligue 1 und der Serie A", die zum Teil in der Auslandsvermarktung deutlich besser dastehen als die Bundesliga. Die klare Botschaft: Möchte die Bundesliga international wettbewerbsfähig bleiben, muss sie in diesem Sektor zulegen.

Dementsprechend fordert der Welt- und Europameister zu einem mutigen Handeln mit Augenmaß auf. "Wir müssen uns entwickeln, aber auch das, was der deutsche Fußball Gutes über viele Jahre entwickelt hat, bewahren. Die Stimmung ist sehr speziell, die Unterstützung der Fans. Aber wir dürfen keine Angst haben, sondern müssen konstruktiv nach vorne blicken. Wenn man statisch bleibt, ist es schwierig, sich zu entwickeln und besser zu werden." Und dies ist einer der Grundsätze des Trainers Xabi Alonso, das tägliche Streben nach Fortschritt und Weiterentwicklung.

Am Montag hatte die Mitgliederversammlung der DFL sich mit den exakt mindestens nötigen 24 Ja-Stimmen der 36 Klubs für den Einstieg eines Liga-Investors ausgesprochen, um die Wettbewerbsfähigkeit der Liga im internationalen Vergleich zu sichern und die Geschäftsentwicklung voranzutreiben.

Die Reaktion darauf wird am Wochenende in den Stadien zu sehen sein und (nicht) zu hören sein. Selbst wenn die Befürworter nun mit Xabi Alonso einen prominenten Fürsprecher in ihren Reihen haben.