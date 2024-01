Liga-Coup: 60-Millionen-Deal mit EA

Inmitten der Hochphase der Verhandlungen mit einem strategischen Partner und der Ausschreibung der nationalen Medienrechte ab 2025 ist der Geschäftsführung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ein durchaus beachtlicher Abschluss gelungen.

So verlängerte die DFL ihre ursprünglich bis 2025 laufende Partnerschaft mit EA Sports vorzeitig bis 2027. Beachtlich deshalb: Offenbar konnte das Volumen des Vertrags beibehalten werden in einer Phase, in der es in der Sponsorenlandschaft eher in die andere Richtung geht. Denn nach kicker-Informationen hatte die DFL den Klubs zuletzt bereits die Summe mitgeteilt, die dem Videospiel-Entwickler die Ausdehnung des Kontrakts wert ist. Bis einschließlich 2026/27 fließen demnach wie bisher im Schnitt pro Saison rund 30 Millionen Euro an den Liga-Verband.

Der Ursprungsvertrag in dieser Höhe gilt seit 2022 und wäre 2025 ausgelaufen. Der neue Deal bedeutet also einen Mehrwert von 60 Millionen Euro. Spannend vor diesem Hintergrund: EA ist bekanntlich Namenssponsor der spanischen La Liga. Für dieses weitaus höher einzuschätzende Recht soll seit der laufenden Saison in etwa die gleiche Summe pro Saison fließen bis 2027/28.

Frühes Bekenntnis von Bundesliga und 2. Liga zum eSport wichtiger Aspekt

Kein Wunder also, dass man sich in der Frankfurter Liga-Zentrale über die Ausdehnung der Partnerschaft entsprechend freut. Liga-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz spricht in der zugehörigen Pressemitteilung von einer "hohen strategischen Bedeutung" der Partnerschaft, die in ihrer Urform bereits seit 1998 besteht. Entsprechend betont Lenz‘ Geschäftsführerkollege Dr. Steffen Merkel die "große gemeinsame Überzeugung hinter der Zusammenarbeit, die sich stetig und erfolgreich weiterentwickelt hat".

In der Tat dürfte für EA Sports ein Aspekt, der DFL die Treue zu halten, das bereits frühe Bekenntnis von Bundesliga und 2. Liga zum eSport gewesen sein. Die in Kooperation mit EA entstandene "Virtual Bundesliga" existiert schließlich bereits seit 2012, es war der erste e-Football-Wettbewerb einer professionellen Fußballliga weltweit. Zudem erfuhr sie im Mai 2022 mit der Aufnahme in die DFL-Satzung eine erhebliche Aufwertung.