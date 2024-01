Liga-Chef Bohmann findet Hanning-Vorstoß "problematisch"

Bob Hanning hat am gestrigen Donnerstag den Plan für ein "Team Deutschland" im Handball vorgestellt, mit dem die Nachwuchsförderung neu aufgestellt werden soll. Während der DHB Interesse zeigt und darüber nach der EM sprechen will, sieht Liga-Chef Frank Bohmann den Vorstoß als "problematisch" an.

