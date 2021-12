Liga-Boss Seifert: "2005? Da durfte das DFL-Logo nicht größer als das vom DFB-Reisebüro sein"

In 17 Jahren kann sich auf einem Schreibtisch einiges ansammeln. Christian Seifert ist gerade dabei, seinen leer zu räumen. Im Gespräch zu seinem Abschied als Geschäftsführer der DFL blickte er nicht nur auf die bewegte Zeit zurück. Der 52-Jährige sprach auch über seine Nachfolgerin, die gesellschaftliche Rolle des Fußballs und warum er in seiner Auszeit keine Wanderung durch Nepal plant.

Christian Seifert geht in seine letzten Arbeitstage an der Spitze der DFL. imago images/Ulrich Hufnagel

Am 26. Oktober 2020 hatte Seifert seinen Abschied angeküdigt. Zehn Monate später war mit Donata Hopfen seine Nachfolgerin für die Spitze der Deutschen Fußball Liga gefunden. 14 Monate später ist der Zeitpunkt gekommen: Eine letzte Mitgliederversammlung, eine letzte Pressekonferenz - und auch nochmal ein ausführliches Gespräch mit den Medien, die die Ära Seiferts begleitet haben. Dabei sprach der scheidende DFL-Boss am Mittwoch gut gelaunt über ...

... seine insgesamt 17 Jahre an der Spitze der DFL: "De facto habe ich fast ein Drittel meines Lebens in der Bundesliga verbracht, das ist eine bemerkenswerte Zeit. Da kann man auch nicht mehr trennen von sich selbst und dem Job. Das Thema Work-Life-Balance ist bei einem so alltäglichen Thema wie dem Fußball ohnehin nicht zu trennen. Das sind eher zwei Seiten derselben Medaille. Die Zeit verging wie im Flug. Es war aufregend, inspirierend, kreativ und im wahrsten Sinne des Wortes erfüllend. Manchmal auch ernüchternd, aber regelmäßig auch euphorisch. Unterm Strich hat es mir deutlich mehr gegeben, als es mir abverlangt hat."

... sein Fazit: "Ich habe es immer so gesehen, dass mein Arbeitgeber alle 36 Klubs waren. Das heißt 36 sehr individuelle Organisationen mit unterschiedlichen Rechtsformen, deren größte Gemeinsamkeit es ist, mehr oder weniger das gleiche Spiel zu spielen. Wenn ich zurückblicke, ist es der DFL immer ganz gut gelungen, die Balance zwischen den unterschiedlichsten Positionen tatsächlich in Einklang zu bringen. Wir haben heute im europäischen Vergleich der Top-Ligen die geringste Anzahl verschiedener Anstoßzeiten, die meisten Zuschauer und über alle 36 Klubs hinweg die beste Stadioninfrastruktur. Und auch die niedrigsten Lohnkosten und die beste finanzielle Stabilität innerhalb der Liga, auch nach der Coronakrise. Insofern glaube ich schon, dass ich für mich ein ganz gutes Fazit ziehen kann. Alle Herausforderungen konnte ich aber nur mit vielen Menschen um mich herum lösen. Ich habe sicherlich einige nicht so gute Eigenschaften, aber eine Sache die ich sehr gut kann: extrem dankbar sein - und das bin ich sehr, sehr vielen Menschen auch. Ohne die Menschen in meinem direkten Arbeitsumfeld hätte ich tatsächlich viele Dinge in den letzten Jahren niemals erreichen können."

... die Rolle des Fußballs in der Gesellschaft: "Ich bin der Meinung, dass das was wir tun, wichtig ist für Deutschland. Es ist nun mal, wenn nicht der letzte, aber einer der letzten gemeinsamen Bezugspunkte auf den sich in Deutschland viele Menschen verständigen können. Ob das soziale Schichten sind, Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht oder was auch immer. Am Ende des Tages gibt die Bundesliga einfach sehr vielen Menschen Anlass zu Gesprächen, gibt ihnen den Impuls im Alltag sich mit anderen Menschen relativ niederschwellig auszutauschen über etwas, was ihren Alltag begleitet. Und davon gibt es nicht mehr allzu viele Dinge. Halb Deutschland interessiert sich nun mal für Fußball. Und damit geht nun mal eine große Verantwortung einher."

... das Maß an gesellschaftlicher Verantwortung, die der Fußball übernehmen kann: "Diese Debatten sind wichtig, keine Frage. Aber meinem tiefen Verständnis nach, und das hat mir vor einigen Jahren mal kritische Anmerkungen eingebracht, dürfen solche Debatten den Blick nicht auf das wirklich Wesentliche verstellen: Nämlich, dass sich jede Woche Millionen von Menschen auf die Bundesliga freuen. Wir betreiben seit 15 Jahren Marktforschung, seit 15 Jahren fragen wir die Menschen: Was erwartet ihr von der Bundesliga? Seit 15 Jahren sind die drei ersten Antworten immer dieselben. Guten Fußball, Spannung und Unterhaltung. Ich wünsche der DFL und den Verantwortlichen in der Bundesliga, dass sie den Mut haben, genau dazu zu stehen. Sie sind Teil der Unterhaltungsindustrie. Es geht in erster Linie darum, Menschen zu unterhalten, ihnen Freude zu schenken und positive Emotionen zu wecken. Wenn sie mit dem Wettbewerb die Herzen der Menschen nicht erreichen, werden sie auch ihre Köpfe nicht erreichen mit gesellschaftlich relevanten Botschaften. Ich wünsche der Bundesliga einfach, egal ob in der DFL oder in den Klubs, dass sie den Mut haben, diese Perspektive auch künftig einzunehmen und statt einer Dauerdebatte mit weniger als fünf Prozent der Zuschauer zu einem wirklichen gesellschaftlichen Dialog kommen."

... wie das Ansehen der Fußballverbände in der Gesellschaft erklärt werden kann: "Was genau der DFB macht und was genau die DFL, das wissen viele Leute im Zweifel gar nicht. Ob jetzt die Bundesliga organisiert wird von der DFL, von der FAZ oder dem SID, solange es drei Buchstaben hat fällt es gar niemandem so richtig auf. Die Leute sind interessiert am Produkt Fußball selbst und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Akzeptanz der Nationalmannschaft begann nicht zu leiden wegen Spesenabrechnungen beim DFB, sondern durch schlechte Leistungen auf dem Feld. Und dann geht es dem DFB halt plötzlich genauso wie einer Bundesliga-Mannschaft. Besseren Fußball spielen ist also das eine. Die andere Komponente: Ganz viele Leute in Deutschland bekommen gar nicht mit, über was sich DFB und DFL zeitweise streiten. Darin liegt auch eine Chance in einer Zeit, in der wir merken, dass unterschiedliche gesellschaftliche Diskurse von Kleinstgruppen ausgehen, soziale Medien Nischenmeinungen aber durch eine Echokammer verstärken. Da kann man sich ausmalen, welche Kraft der Fußball tatsächlich entfalten könnte."

... seinen Führungsstil: "Wenn ich lese, ich war eine starke Führungskraft, heißt das immer auch, es gab Gremien, die haben Stärke zugelassen. Sie berichten oft genug über die Bundesliga und wissen, wie es hinter den Kulissen von manchen Klubs aussieht, wenn sich Aufsichtsrat, Präsidium und Geschäftsführung permanent bekriegen, sich Steine in den Weg legen und gegenseitig lieber einen Stock mehr als einen zu wenig in die Speichen stecken. Dann tritt halt irgendwann die alte Weisheit des Fußballs ein: Irgendwann spielt jeder da, wo er hingehört. Wir haben uns auch deshalb so entwickeln können, weil ich diese Gremien hatte, die jede einzelne Firmengründung und jeden strategischen Schritt mitgegangen sind. Die Personen haben sich über die Jahre geändert, was sich nicht geändert hat, ist die extrem vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das weiß ich zu schätzen."

... die "neue" DFL: "2007 stand ich hier im Rohbau des DFL-Gebäudes in Frankfurt mit Werner Hackmann, kurz bevor er starb. Da flatterte noch das Absperrband und die Wände waren noch nicht eingezogen. Da fragte er mich: Das wird die neue DFL? Ich habe 'Ja' gesagt. Und am letzten Dienstag war ich an dem Punkt, wo ich zu den Klubs gesagt habe: Es ist wieder Zeit für eine neue DFL. Mit neuen Menschen, neuen Perspektiven, neuen Energien und neuen Projektideen."

Am Anfang: Seifert bei seiner ersten DFL-Mitgliederversammlung 2005 imago/Oliver Schneider

... die Entwicklung der DFL: "Ich bin voller Stolz auf das, was aus der DFL geworden ist, aus einer Firma mit 24 Mitarbeitern in einem Anbau des DFB - wo Horst R. Schmidt (DFB-Generalsekretär, Anm. d. Red.) sehr genau darauf geachtet hat, dass das Logo der DFL nicht wesentlich größer ist als das des DFB-Reisebüros (lacht). Heute sind wir ein sehr innovatives und internationales Unternehmen. Das erfüllt mich mit Stolz."

... die Regelung seiner Nachfolge: "Ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich sehr freue, dass der Aufsichtsrat meinem Wunsch entgegengekommen ist, meine Nachfolge professionell und zügig zu regeln. Die Übergabe mit Donata Hopfen läuft sehr vertrauensvoll. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Selbstverständlich wünsche ich ihr für den Job nur das allerbeste. Ich hoffe, dass die den neuen Weg mitgehen, auch wenn er am Anfang vielleicht mal etwas holprig wird. Aber das war in den letzten 17 Jahren auch der Fall. Vieles von dem, was heute glänzt, war nicht immer golden."

... zum Teil vorherrschende Skepsis gegenüber Hopfen: "Neuem schlägt im Fußball häufig Skepsis entgegen. 2005, in meiner ersten Sitzung, wurde ich bei der DFL vorgestellt, als der 36-Jährige, der von Karstadt-Quelle kommt. In einer Kaffeepause kam Christian Heidel zu mir und fragte: Bei Karstadt, waren Sie da in der Hosen-Abteilung? Christian Heidel eben (lacht). Im Ernst: Die Skepsis ist in diesem Fall völlig unangebracht. Man sollte froh sein, eine sehr gut vernetzte, in digitalen Fragen sehr versierte und erfahrene Managerin bekommen zu haben. Ich bin äußerst zufrieden mit der Wahl meiner Nachfolgerin. Man muss den Personen auch etwas Raum und Zeit geben."

... die kommende Zeit nach seinem Ausscheiden bei der DFL: "Es waren sehr intensive Monate zuletzt. Wir haben am Dienstag nochmal viele Beschlüsse gefasst. Von daher war noch keine Zeit, dass sich eine große Leere hätte einstellen können. Aber das erwarte ich auch nicht. Ich freue mich ehrlich gesagt darauf, wenn nächste Woche der letzte Arbeitstag ist. Dann werde ich mir eine Auszeit nehmen. Ich bin jetzt aber niemand, der allein durch Nepal wandert und über das Leben nachdenkt. Ich bin ein Familienmensch, meine Kinder gehen zur Schule, meine Frau ist berufstätig. Ich werde sicherlich die ein oder andere kleine Auszeit für mich persönlich nehmen, gute Bücher einpacken, innerlich zur Ruhe kommen und die Leere, die erst mal nur eine terminliche Leere ist, genießen. Ich beschäftige mich mit einer anderen Idee für die Zukunft. Ich gehe davon aus, dass sie im ersten Halbjahr 2022 einen Hinweis bekommen werden."

... die aufgekommene Debatte um eine Impfpflicht für Profifußballer: "Eine Impflicht wegen 86 ungeimpfter Bundesligaspieler zu fordern ist bestenfalls unklug, im schlechtesten Fall aber unverschämt in einer Situation, wo sich 70.000 Menschen in Deutschland jeden Tag infiziert haben. Ohne Populismus fährt man besser. Und zwar völlig egal, ob man eine sportliche Krise als Fußballklub durchläuft, oder eine Pandemie als Land. Je stärker man sich auf den Sachverhalt konzentriert und versucht zu berücksichtigen, desto eher findet man vielleicht auch einen Weg."

... seine Worte zum Abschied: "Ich will mich bei allen für die Zusammenarbeit, das Vertrauen und die Loyalität bedanken. Zum Schluss will ich mit dem großen Horst Hrubesch abschließen, ich darf das verwenden, wir kennen und mögen uns. Der sagte: 'Zum Schluss nur ein Wort: Auf Wiedersehen.'."