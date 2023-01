Lienharts Durstrecke endet: "Es hat mich schon etwas genervt"

Neun Monate nach seinem letzten Tor durfte Philipp Lienhart mal wieder über einen eigenen Treffer jubeln. An der Freiburger Kehrtwende nach dem verpatzen Start vor einer Woche ist der Österreicher maßgeblich beteiligt.

Es ist hypothetisch. Doch vielleicht wäre der SC Freiburg vor neun Tagen in Wolfsburg nicht derart unter die Räder gekommen, hätte Philipp Lienhart in seiner Topform dort in der Startelf gestanden. Das soll nicht heißen, der Österreicher hätte den Freiburger Totalausfall im Alleingang verhindern können, doch die defensive Stabilität der Hinrunde trug nun mal die unverkennbare Handschrift des 26-Jährigen und von dessen Nebenmann Matthias Ginter.

Nach überstandenen muskulären Problemen, die beim angesprochenen 0:6 schon einen Teileinsatz in der letzten halben Stunde zuließen, nahm Lienhart in den zwei weiteren Spielen der englischen Woche wieder seinen gewohnten Platz ein - und überzeugte auf ganzer Linie. Die in der Vorbereitung im Januar verpassten Testspiele und Trainingseinheiten sind nicht zu bemerken.

"Er hat gegen Frankfurt schon ein super Spiel gemacht", lobte Trainer Christian Streich. Mit seinem starken Stellungsspiel, der Übersicht und der sehr guten Quote von 83 Prozent gewonnener Zweikämpfe war Lienhart einer der Schlüsselfaktoren, warum die Eintracht beim 1:1 am vergangenen Mittwochabend über 90 Minuten nur zu einer einzigen Torchance kam. Am Samstag setzte er gegen den FC Augsburg noch einen drauf. Während Ginter gegen den FCA nicht seinen besten Tag erwischte und in der ein oder anderen Situation zu spät oder gar nicht erst in den Zweikampf kam, war bei Lienhart für die Angreifer stets Endstation.

"Er ist heute zwei, drei Mal brutal angetreten"

"Gegen Berisha und Demirovic vorne, das war brutale Arbeit für die Innenverteidiger", erklärte Streich. Ganz ausgelastet schien Lienhart mit dem Verteidigen aber noch nicht. Immer wieder schaltete er sich aus dem Spiel heraus in der Offensive ein. "Er ist heute zwei, drei Mal brutal angetreten. Der Torabschluss hat nicht ganz geklappt, da war er etwas übersäuert. Dann hat er eine Szene, wo er es hinten gerade noch verteidigen kann, weil er total platt war. Aber es war gut, dass er vorne mitgeht", so Streich.

Das Verbesserungspotenzial im Abschluss sah Lienhart selbst: "Wenn ich anrücken kann, probiere ich es. Heute hat es sich einfach ergeben. Wenn ich das ein oder andere Mal noch besser abschließe, kann ich noch ein Tor machen." Doch was mit dem Fuß noch nicht funktionieren sollte, erledigte der Kopf. Den mustergültigen Eckball von Vincenzo Grifo brachte Lienhart mit einem ebenfalls lehrbuchreifen Kopfball im Tor unter. "Philipp ist sehr gut in der Box, hat in der letzten Saison ein paar Tore gemacht. In dieser Saison bisher noch nicht. Das war heute ein Topspiel", lobte Streich.

Nun wartet Dortmund

Die Durstrecke beschäftigte auch den Matchwinner. Vergangene Saison waren es am Ende fünf Tore, in der Spielzeit davor vier. "Heute hat es zum Glück mal wieder geklappt. Es hat mich schon etwas genervt, dass es so lang gedauert hat", gestand Lienhart neun Monate nach seinem letzten Treffer in der Bundesliga, den er im April 2022 beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach erzielte. Am kommenden Samstag wartet wieder eine Borussia auf die Freiburger. In diesem Fall die Dortmunder. Dort dürfte Lienhart zuallererst wieder in der Kerndisziplin in der Defensive gefordert sein.