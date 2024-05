Lienhart: Keine Option fürs Saisonfinale - reicht’s für die EM?

Der schon seit Dezember 2023 schmerzlich vermisste Philipp Lienhart ist keine Option mehr für das Saisonfinale des SC Freiburg. Aber reicht dem Stamm-Innenverteidiger die Zeit für eine EM-Teilnahme mit Österreich? Dabei geht es auch um einen schwierigen Abwägungsprozess.

Lienhart und Matthias Ginter gehören an guten Tagen zu den besten Innenverteidiger-Duos der Bundesliga. Dass beide Stammkräfte dem SC seit einiger Zeit fehlen, ist auch ein Grund dafür, dass der SC aktuell 15 Punkte weniger auf dem Konto hat als nach 32 Partien der herausragenden vorigen Saison, die der Klub als Fünfter beendete.

Letzter Startelf-Einsatz am 14. Spieltag

Beim 1:0-Sieg in Wolfsburg am 14. Spieltag stand Lienhart letztmals in der Startelf von Christian Streich. Anschließend bremsten ihn Leistenbeschwerden aus, die nach zunächst erfolglosen konservativen Behandlungsversuchen im Januar eine Operation erforderten. Danach reichte es für Lienhart allerdings nur zu einem halbstündigen Comeback am 26. Spieltag beim 2:3 gegen Leverkusen am 17. März.

Anschließend reiste der 27-Jährige voller Tatendrang zur österreichischen Nationalmannschaft, wo er sich im Jahr 2023 unter Trainer Ralf Rangnick zur klaren Stammkraft entwickelt hatte. Lienhart musste jedoch nach ein paar Tagen wieder abreisen - wegen Knieproblemen.

Was der Worst Case wäre

Seit Ende Ende März fehlt der Abwehrmann wegen dieser Blessur und wird in den ausstehenden beiden Ligapartien nicht mehr auf den Platz zurückkehren. "Philipp ist für unser Saisonfinale leider keine Option", erklärte Sportdirektor Klemens Hartenbach am Donnerstag im Gespräch mit dem kicker.

Der Spieler arbeite derzeit so intensiv wie möglich, sich zumindest mit dem ÖFB-Team einen großen Traum zu erfüllen: Die Teilnahme an der EM in Deutschland. Bei der EM 2021 war Lienhart als Ergänzungskraft zu zwei Einwechslungen gekommen.

Bei Lienharts Aufbautraining gehe es laut Hartenbach auch um einen schwierigen Abwägungsprozess: "Wie fit wird er kurzfristig für die EM, aber welcher Schaden könnte dadurch mittel- bis langfristig entstehen, für ihn und uns als Verein? Angenommen, er wäre zu drei Viertel fit und würde sich durch die EM kämpfen, dann aber für die nächste Saison wieder länger ausfallen - das wäre der Worst Case für uns."

Es sei "keine einfache Situation, besonders für Philipp", sagt Hartenbach und weiß auch um die weiteren Personalprobleme des "gebeutelten" ÖFB-Teams. Freiburgs Sportdirektor betont: "Er und wir tun alles dafür, dass er für die EM parat ist und nachhaltig fit wird. Sollte das Risiko aber zu groß sein, würde es keinen Sinn ergeben. Jetzt gilt es von Woche zu Woche zu schauen, wie er die Belastung verträgt."