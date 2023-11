Lienen wird 70: "Nur weil einer bekannt ist, ist er nicht wichtiger"

Europacupsieger, Friedenskämpfer, Opfer eines denkwürdigen Fouls: Ewald Lienen hatte eine bewegte Reise als Profi und Trainer. Auf St. Pauli fand er den für ihn perfekten Abschluss. An diesem Dienstag hat er runden Geburtstag.

Ewald Lienen hat viele Bilder geliefert, die ihn charakterisieren. In jeder Dekade. In den 1970er Jahren als sportlicher Triumphator mit Borussia Mönchengladbach und dem UEFA-Cup; in den 80ern als Revoluzzer am Rednerpult für die Friedensbewegung oder mit aufgeschlitztem Oberschenkel und Drohgebärde vor Otto Rehhagel, weil er den damaligen Bremer Trainer als Verantwortlichen für eines der denkwürdigsten Fouls der Bundesligageschichte ausgemacht hatte; in den 90ern als Abergläubischer mit blauem Erfolgshemd als Coach des 1. FC Köln.

Am vielleicht besten beschreibt indes ein Foto aus dem November 2015 den Jubilar. Als Profi und als Menschen. Es entstand auf St. Pauli und zeigt ihn, wie er auf aufeinandergestapelten Gartenstühlen steht und mit einem Stock versucht, einen Ball vom Dach zu angeln. Die Aufnahme, die vor acht Jahren im kicker erschien, wurde von dem Hamburger Fotografen Peter Böhmer gemacht und bildet beinahe alle Facetten des gebürtigen Westfalen ab: missionarischer Eifer, die Fähigkeit, an Grenzen zu gehen, vor allem aber auch die Uneitelkeit, sich für nichts zu schade sein. Oke Göttlich muss heute noch schmunzeln, wenn er an diese Situation denkt.

Ewald Lienen ist sich für nichts zu schade. picture alliance / INSIDE-PICTURE

St. Paulis Präsident gehörte im September zu den Gästen beim Kölner Filmfestival, als eine Dokumentation über das Leben von Lienen vorgestellt wurde. "Ewald", sagt er, "ist ein Mensch, der sehr gut delegieren kann, das Bild drückt aber auch aus: Für den Erfolg ist mir nichts zu mühsam, ich will keine Extrawürste." Andere Profitrainer hätten in diesem Moment womöglich einen Jungprofi oder den Zeugwart Richtung Dach geschickt, Lienen ging selbst voran. Wie eigentlich immer.

"Ich habe erklärt, warum ich keine Autogramme schreibe"

"Ich bin stolz darauf, dass ich mich mit anderen Menschen für Dinge eingesetzt habe", sagt er zu seinem Engagement in der Friedensbewegung. Das brachte ihm ebenso den Ruf des "etwas anderen Profis" ein wie seine einstige Weigerung, Autogramme zu schreiben. "Ich habe das nicht abgelehnt, weil mir die Fans nicht wichtig waren. Im Gegenteil: Ich habe sie ja nicht stehen lassen, sondern ihnen erklärt, weshalb ich keine Autogramme schreibe. Ich wollte ihnen Respekt entgegenbringen und damit ausdrücken: Nur weil einer bekannt ist, ist er nicht wichtiger." Irgendwann, "so ab den 80er Jahren", hat er dann doch unterschrieben. "In den Anfängen", sagt er und lacht, "hatte ich noch ein höheres Sendungsbewusstsein."

Das Foul und die Oberschenkelverletzung ist Teil der Bundesliga-Geschichte. picture-alliance / Sven Simon

Lienen steht für eine klare Haltung

Auch diese Episode ist beispielhaft für Lienen. Er hat im Laufe der Jahrzehnte im Profifußball gelernt, Abzweigungen zu nehmen, ohne seinen Weg zu verlassen. "Ich bin früher auch oft übers Ziel hinausgeschossen. Ich bin unaufgeregter geworden, habe Verhaltensweisen verändert, aber nie mich selbst." Lienen war und ist politisch, stand und steht für eine klare Haltung - und hat ausgerechnet zum Abschluss seiner Karriere den passenden Klub gefunden. "Darauf, dass St. Pauli und Ewald zusammenpassen", sagt der heutige DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig, "hätte man im Nachhinein schon früher kommen können." Findet Lienen selbst auch. "Schon zu meiner Zeit als Spieler haben Freunde zu mir gesagt, ich solle zu St. Pauli gehen, da ließen sich auch meine politischen Botschaften rüberbringen." Dass er nach dem Ende seiner Trainerlaufbahn im Sommer 2017 noch fünf Jahre als Botschafter auf St. Pauli blieb, ist in gewisser Weise konsequent. Und typisch Lienen.