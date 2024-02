Liefering gibt Talent Leitner zum LASK ab

Der FC Liefering vermeldet den Abgang von Abwehrtalent Sebastian Leitner. Der gebürtige Oberösterreicher kehrt wieder in seine Heimat zurück und wird dort künftig für die LASK Amateure OÖ in der Regionalliga Mitte zum Einsatz kommen. Zudem wechselt Nachwuchskeeper Salko Hamzic zu Kooperationsklub Red Bull Salzburg, wo er einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet.

Sebastian Leitner heuer in Linz an. LASK

Nach fünf Jahren in Salzburg kehrt Abwehrspieler Sebastian Leitner der Mozartstadt den Rücken und wechselt in seine oberösterreichische Heimat zurück. Der 18-jährige Innenverteidiger, der beim Serienmeister ab der U 15 alle Nachwuchsmannschaften durchlief und zuletzt für Kooperationsklub FC Liefering aktiv war, wechselt zu den LASK Amateuren OÖ in der Regionalliga Mitte. Dort wird er künftig mit der Rückennummer sechs auflaufen.

Cheftrainer Luka Pavlovic begrüßt die Verstärkung für seine Defensive: "Wir sind sehr froh, so einen jungen, ehrgeizigen Spieler zu bekommen, der in unsere Spielphilosophie passt. Wir haben das Potential gesehen, dass er sich mit uns weiterentwickeln kann und hier seine nächsten Schritte machen wird."

Liefering-Keeper wird befördert

Der achtfache U-17-Nationalspieler Österreichs brachte es in der laufenden Saison für die Lieferinger nur auf zwei Einsätze in der 2. Liga. Zudem stand er auch in drei Youth-League-Partien sowie zwei Begegnungen der ÖFB Jugendliga U 18 für den Nachwuchs der Salzburger auf dem Feld. Die LASK Amateure finden sich nach den ersten 15 Spielrunden mit 21 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz wieder.

Zudem wechselt Liefering-Jungkeeper Salko Hamzic zu Kooperationsklub Red Bull Salzburg, wo er einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreibt. Der 17-jährige Bosnier durchlief die gesamte Akademie der "Bullen" und war in der Frühjahrsvorbereitung schon Teil des Profiteams. Künftig wird er aber als Kooperationsspieler weiter für die Lieferinger tätig sein.