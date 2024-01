Liechtensteinerin Göppel schlägt bei der SGS auf

Lena Göppel ergänzt seit Jahresbeginn den Kader der SGS Essen. Wie das Überraschungsteam der Bundesliga am Samstag bekanntgab, kommt die Abwehrspielerin mit Liechtensteiner Herkunft von der University of Louisiana nach NRW. Die 22-Jährige ist Nationalspielerin ihres Landes und war auch schon in der Schweiz aktiv.