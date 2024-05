Lieblingsspiel: Fassungslos in Leverkusen - Was geht da ab?

Heute Abend greift Bayer Leverkusen nach dem Titel in der Europa League. Der frischgebackene Deutsche Meister triumphierte schon einmal im Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup. Eine Erinnerung aus unserer Serie "Lieblingsspiele".

Über Bayer Leverkusens UEFA-Cup-Finale 1988 gegen Espanyol Barcelona an sich ist alles gesagt. Über die Aufholjagd des Bundesligisten und den von der ersten Sekunde an spürbaren Willen der Werkself, das 0:3 aus dem Hinspiel aufzuholen und den ersten Titel der Klubgeschichte zu gewinnen. 3:0 heißt es nach 90 Minuten für Bayer, nach 120 Minuten ebenfalls, am Ende entscheidet das Elfmeterschießen. Und dieser Shoot-out gerät zu einem Ereignis, das kein Beteiligter je vergessen wird. Und dies nicht nur aus sportlichen Gründen.

Nach heutigen Maßstäben hätte dieses Spiel überall stattfinden dürfen - nur nicht in Leverkusen. Das Ulrich-Haberland-Stadion befindet sich im Mai 1988 im Umbau, die erste Stufe wird in diesen Wochen gezündet, die den "Kaninchenstall" (Manager Reiner Calmund) über Jahre hinweg zur heutigen BayArena wachsen lassen.

Fangesänge von der Pressetribüne

Der gelungene Versuch der Leverkusener, das Spiel auf jeden Fall im eigenen Stadion auszutragen, mutet bis heute höchst merk- und fragwürdig an. Gerade einmal drei Jahre nach der Katastrophe von Heysel findet ein europäisches Endspiel in einem weitgehend ungesicherten Provisorium statt. 1985 forderte eine Massenpanik im Anschluss an gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Fans des FC Liverpool und von Juventus Turin 39 Menschenleben, 454 Stadionbesucher werden verletzt, etliche traumatisiert.

Weil aber leere Betonstufen keine lautstarke Unterstützung sichern, werden noch Hunderte Mitarbeiter der Bayer AG, der Geschäftsstelle und der Nachwuchsabteilung mitsamt Partner dorthin verfrachtet und der UEFA als Journalisten verkauft. Selbst die Spanier wundern sich während des Spiels über die für deutsche Pressevertreter völlig unübliche temperamentvolle Unterstützung für die Gastgeber. Ganz zu schweigen davon, dass keiner von diesen regelrecht enthemmten Enthusiasten einen Notizblock oder einen Kugelschreiber benutzt. Immerhin singen können sie: "Einer geht noch, einer geht noch rein..."

Fans auf dem Rasen - doch das totale Chaos bleibt aus

Das Elfmeterschießen aber toppt alles. Binnen Sekunden fluten tausende Fans nach dem Schlusspfiff den Rasen der Baustelle. Der Ordnungsdienst ist komplett überfordert. Legt jetzt ein Fan den Ball auf den Punkt und zeigt den Profis, wie es geht? Werden die Schützen bedroht? Und überhaupt: Was geht da ab? Ich stehe fassungslos auf dem Rasen. Meine Aufgabe, Stimmen für eine aktuelle Story zu sammeln, kloppe ich in die Tonne. Was soll ich da fragen? Fassungslosigkeit in den Blicken statt hohler Phrasen in den Blöcken.

Doch wie durch ein Wunder dringt irgendeine höhere Macht in die Köpfe der Fans und verteilt ein paar dringend nötige Disziplin-Injektionen. Das Chaos findet irgendwie in eine - wenn auch unruhige - Ordnung. Keine Spur von Aggressivität, nichts passiert, die Spieler bleiben unbehelligt.

Calmund steht drei Meter neben dem Espanyol-Tor

Als Bayer den dramatischen Schlusspunkt setzt, schwappen die Emotionen über, Leverkusen versinkt im Jubelrausch. Der frisch gebackene UEFA-Cup-Sieger muss allerdings ein paar Tage später bei der UEFA antanzen, kommt aber mit einer Geldstrafe im fünfstelligen Bereich gnädig weg. Unter anderem deshalb, weil Schiedsrichter Jan Keizer aus Holland betont, die Bayer-Offiziellen hätten in jedem Augenblick versucht, die Situation zu beruhigen. Reiner Calmund übrigens ab der zweiten Halbzeit von einem ganz ungewöhnlichen Platz aus. Der Manager verfolgt mit Wiederanpfiff das Geschehen aus nächster Nähe - er steht knapp drei Meter neben dem Tor von Espanyol. Aber auch das geht im allgemeinen Chaos völlig unter.