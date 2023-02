Liebling Lee macht Svensson Hoffnung

Als zweifacher Torschütze gefeiert, zudem mit einer zuversichtlich stimmenden Aussage zu seiner Karriereplanung: Jae-sung Lee macht rund um den Sieg gegen Augsburg in mehrfacher Hinsicht von sich reden.

Es wäre gewiss nicht weit hergeholt, Jae-Sung Lee aktuell die "Form seines Lebens" zu attestieren. Vier Tore erzielte der Mainzer Offensivmann in bislang vier Rückrunden-Partien, dreimal gelang ihm dabei das 1:0. An diesem Samstag markierte er beim 3:1 gegen Augsburg zudem seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga. Bisher hatte er ein solches Kunststück lediglich in der 2. Liga geschafft, zuletzt am 12. Dezember 2020 beim 3:2-Erfolg mit Holstein Kiel in Regensburg.

Auf sechs Treffer kommt Lee in der laufenden Saison insgesamt, bereits jetzt seine zweitbeste Ausbeute überhaupt in Deutschland, nachdem er nur 2019/20 mit neun Toren für Kiel häufiger erfolgreich war. Kein Wunder also, dass der Südkoreaner sich am Wochenende "sehr glücklich" fühlte. Und sein Trainer Bo Svensson schwärmte: "Ich kann mir im Moment kein Mainz 05 vorstellen ohne Jae-sung."

Tendenz zum Verbleib in Mainz? "Ich bin sehr glücklich hier."

Genau dieses Szenario steht ab kommenden Sommer allerdings im Raum, nachdem Lee im Anschluss an seine WM-Teilnahme mit Südkorea in Form eines Internet-Blogs für Wirbel gesorgt hatte. Übereinstimmende Übersetzungen legten nahe: Der 30-Jährige, aktuell bis 2024 in Mainz unter Vertrag, hege eindeutige Wechselabsichten im Anschluss an die laufende Spielzeit. Nach einem internen Gespräch zum Trainingsauftakt Anfang Januar deutete Svensson derweil an, es habe sich um einen Übersetzungsfehler gehandelt. Der Däne sprach in diesem Zusammenhang von "lost in translation". Und gab den Rat, man möge Lee doch selbst befragen.

Die seitdem erste Gelegenheit dazu ergab sich nun tatsächlich an diesem Wochenende. Wohlgemerkt ohne Dolmetscher, was definitiv eine falsche Übersetzung ausschließt - aber angesichts Lees noch begrenzter Ausdrucksmöglichkeiten auf Deutsch oder Englisch nicht jedes denkbare Missverständnis. Ob er wirklich angekündigt habe, im Sommer "etwas Neues machen" zu wollen, beantwortete Lee jedoch eindeutig so: "Nein." Und: "Ich bin sehr glücklich hier in Mainz." Die Tendenz gehe er zum "Hierbleiben", allerdings denke er von Tag zu Tag.

"Jae-Sung passt hervorragend - und es gibt kaum sympathischere Menschen."

Kein absolutes Treuebekenntnis also, aber durchaus Hoffnung für Svensson, auch 2023/24 auf Lee bauen zu können. "Jae-Sung passt einfach hervorragend zu Mainz, mit seiner Art zu spielen, nie aufzugeben, immer extrem fleißig unterwegs zu sein", betont der Coach.

Beste Beispiele: Das giftige Anlaufen, mit dem Lee vor seinen beiden Treffern Augsburgs Abwehrspieler Felix Uduokhai und Robert Gumny zu fatalen Ballverlusten verleitete. "Wie er diese Bälle geholt hat - das ist eine dieser Sachen, die ihn auszeichnen", bestätigt Svensson, "er macht diese Extra-Meter, schnuppert so an diesen Situationen, in denen nicht jeder daran glaubt, dass etwas daraus entstehen kann." Zudem gebe es "kaum sympathischere Menschen als Jae-sung", sagt sein Trainer.

Was Uduokhai und Gumny, die jeweils zu Unrecht ein Foulspiel reklamierten, vermutlich nicht ohne Abstriche bestätigen würden. Doch in Mainz ist Lee derzeit ein uneingeschränkter Liebling. Nach aktuellem Informationsstand gut vorstellbar, dass er es auch über den Sommer hinaus bleibt.