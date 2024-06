Liebesbrief an die schottischen Fans

Meine erste Begegnung mit schottischen Fußballfans hatte ich 1979. Nach einer Niederlage ihrer Mannschaft gegen England in Wembley. Ihre Selbstironie und ihr Vertrauen in "Bonnie Scotland" war am Tag danach ungebrochen. Sie sangen: "England three, Scotland one, but we'll battle back four-one!”.

Einer gab sich - obwohl im Nationaltrikot - als Lehrer unserer Schulklasse aus, um dem Kartenkontrolleur in der U-Bahn zu entwischen. Was ihm auch gelang. Das Liebenswürdige an dem Schwarzfahrer im dunkelblauen Dress: Oben, im Tageslicht, angekommen, wartete er auf uns, um sich für das nette Gespräch zuvor in der "Tube" zu bedanken.

Meine Liebe zum britischen Fußball und der Old-School-Fankultur auf der Insel nahm in jenen Jahren ihren Lauf. Jetzt, bei der EM in Deutschland, schließt sich der Kreis. Seither durfte ich viele englische, walisische und schottische Fußballfreunde kennenlernen, privat und beruflich, nun kamen neue hinzu, wie John Bleasdale (Scottish Football Forums) und Andy Bargh (Hampden Roar), die mich vor dem Eröffnungsspiel in ihre jeweiligen Podcasts eingeladen hatten.

Podcast Ist Spanien nun Top-Favorit, Timo Baumgartl? Spanien spielt den Europameister Italien an die Wand, gewinnt aber trotzdem nur danke eines Eigentores von Italien und weil Donnarumma eine Weltklasse-Vorstellung abliefert. Die Engländer hingegen enttäuschen auch gegen Dänemark, während im DFB-Quartier der Döner ausgepackt wird. Außerdem zittert Frankreich um den Einsatz von Kylian Mbappé und Argentinien startet erfolgreich in die Copa America. alle Folgen

In München und in Köln begeisterte die "Tartan Army" bereits mit ihrem Liedgut, ihrem friedlichen, feuchtfröhlichen Auftreten, das ich in kicker-Kolumnen angekündigt hatte. Auch im Interview mit der britischen Botschafterin in Deutschland, Jill Gallard, waren die in Deutschland zu Hunderttausenden erwarteten Bravehearts ein Thema. Für mich ist dank der Schotten seit mehr als einer Woche jeder Tag bei dieser EM ein Feier-Tag.

Phil Gordon (li.) und sein in Berlin lebender Sohn Calum. kicker

Groß ist meine Freude darüber, dass unser langjähriger Schottland-Korrespondent Phil Gordon und sein in Berlin lebender Sohn Calum, der einen Beitrag fürs EM-Sonderheft des kicker schrieb, doch noch Karten für alle drei Gruppenspiele ihrer Mannschaft ergattern konnten. Phil Gordon habe ich das sehr gegönnt, denn er hat über viele Jahre immer wieder Kollegen geholfen, die Tickets für ein Old Firm, das Derby von Celtic und den Rangers in Glasgow, suchten.

Ich könnte noch viele Gründe mehr aufzählen für einen Liebesbrief an die schottischen Fans und einen solchen schreiben. Aber das hat schon mindestens ein anderer getan. Die Botschaft des Vereinigten Königreichs hat diese Zeilen erhalten, die ich hier folgend vor dem letzten Gruppenspiel in Stuttgart zitieren darf:

Liebe Schotten in Deutschland, ...

falls es am Sonntag gegen Ungarn nicht klappen sollte und Ihr dann vielleicht mit Eurer Mannschaft nach Hause fahren müsst, habe ich einen Vorschlag für Euch: Bleibt einfach hier!

Ihr habt jetzt schon der ganzen Fußball-Welt und allen Deutschen gezeigt, dass Ihr zur EURO 2024 gehört. So viel friedliche Leidenschaft und freundlicher Enthusiasmus der Bravehearts ist bemerkenswert und faszinierend.

Ihr habt jetzt schon Schottland alle Ehre gemacht und Eurer Botschaft einen großen Dienst geleistet; denn diese Positiv-Werbung für Schottland hätte sie allein in zehn Jahren nicht erreichen können. Kompliment!

Also bleibt hier und besucht mit Euren grandiosen Outfits und Euren wunderbaren Dudelsäcken die Fan-Zonen, legt einen Deutschland-Schal um und feiert mit uns bis zum Schluss. 99 Prozent von uns haben auch keine Stadion-Tickets und wir schütteln auch alle den Kopf über unseren Personennahverkehr.

Aber das macht doch in Wahrheit jetzt nichts, wenn diese völkerverbindende Stimmung anhält und uns alle leitet. Für die Unterbringung bei den vielen belegten Hotels werden sich ganz sicher Gästezimmer oder eine Übernachtungscouch bei den lokalen deutschen Fans der jeweiligen Spielorte finden lassen.

Dabei kann doch bestimmt Eure Botschaft in der Kommunikation und Organisation behilflich sein. Oder wendet Euch an die Fan-Botschaften wie in Köln. Also, wenn Ihr ohnehin Urlaub genommen habt, dann bleibt einfach hier bis zum Finale und feiert mit uns, denn, das haben wir ja nun alle gelernt: "No Scotland, no Party!"

Ein frischer Schottland Fan aus Oldenburg in Niedersachsen ...

Jörg Jakob